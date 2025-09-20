El mercado de la videovigilancia aumentará más el próximo año, debido a las necesidades de empresas y gobierno por el control y la seguridad de multitudes por el Mundial de Futbol 2026, estima la compañía Axis Communications.

Desde este año y hasta que termine la justa deportiva va a crecer la instalación de equipo como sensores de video y audio en red inteligentes con analíticas para estimar el conteo de personas en multitudes o identificar sonidos específicos; sistemas de audio en red para emitir anuncios pregrabados o en vivo para emitir alertas o guiar a las personas en caso de una emergencia o una situación de alta afluencia; y software de administración para la gestión de eventos y alarmas basadas en las analíticas y facilitar la investigación forense de incidentes.

"El mercado de videovigilancia en México ha estado creciendo a una tasa de dos dígitos anualmente. Esta es una tendencia que proyectamos continuará siendo impulsada por la demanda de soluciones de seguridad en el país".

"Un factor crucial para el próximo año es el contexto de eventos masivos internacionales que se celebrarán en México en 2026, como el Mundial de Futbol, que genera una necesidad inmediata y urgente de modernizar la infraestructura de seguridad y que se extiende a aeropuertos, centros de transporte, hoteles y espacios públicos", dijo Alejandro Aguirre, gerente de ventas para México, Centro América y El Caribe de Axis.

Aumento de visitantes por Mundial 2026 impulsará demanda de tecnología

Para el próximo año, se prevé que México reciba un total de 5.5 millones de visitantes adicionales, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, señala la empresa.

Este aumento en el influjo de personas en estas urbes impulsará la demanda de tecnología dedicada a la seguridad de las ciudades y la protección de sus habitantes, que podría superar los mil millones de dólares.

Para la empresa de origen en Suecia, un ejemplo del tipo de tecnología que los cuerpos de seguridad locales necesitan para garantizar una visibilidad total y una capacidad de respuesta inmediata antes, durante y después de un evento, son las soluciones escalables basadas en el internet de las cosas, así como dispositivos de seguridad inteligentes que facilitan la gestión eficiente y segura de grandes concentraciones de personas.

