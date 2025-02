Luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informara que sostuvo una llamada con Donald Trump este lunes 3 de febrero, el mandatario de Estados Unidos calificó la charla telefónica de "amistosa", y reiteró que se logró una pausa en la entrada en vigor de los aranceles por un mes.

El líder republicano ordenó el fin de semana la implementación de aranceles a las importaciones procedentes de México y Canadá en caso de que estos países no tomaran medidas efectivas para frenar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, así como la entrada de migrantes indocumentados. No obstante, a través de su cuenta en la plataforma Truth Social, Trump afirmó que el acuerdo se logró gracias a los convenios alcanzados en materia de seguridad.

También, Donald Trump dijo que en este periodo se tendrán negociaciones con funcionarios de alto nivel del Gobierno de México, y los secretarios de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"Acabo de hablar con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue una conversación muy amistosa en la que ella aceptó enviar de inmediato 10 mil soldados mexicanos a la frontera que separa a México de los Estados Unidos. Estos soldados estarán específicamente designados para detener el flujo de fentanilo y de inmigrantes ilegales a nuestro país. Además, acordamos pausar de inmediato los aranceles previstos durante un periodo de un mes durante el cual tendremos negociaciones encabezadas por el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el Secretario de Comercio Howard Lutnick, y representantes de alto nivel de México. Espero participar en esas negociaciones, con la presidenta Sheinbaum, mientras intentamos lograr un 'acuerdo' entre nuestros dos países", dice el mensaje del presidente Trump.

