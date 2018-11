Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México

En pleno Día de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera con México durante un periodo no especificado si su Gobierno determina que su aliado del Sur ha perdido el “control” de su lado.

El mandatario agregó que autorizó a los miles de soldados que envió a la frontera a que utilicen fuerza letal contra los migrantes “si tienen que hacerlo”. Añadió que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, “está ahí, tratando”. Trump ha criticado anteriormente a Nielsen de no hacer lo suficiente en el tema migratorio.

Sobre los migrantes que acampan en la ciudad de Tijuana, después de viajar en caravana desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos, el mandatario dijo que hay “una situación muy mala” en esa ciudad. “Si vemos que es incontrolable, cerraremos la entrada al país durante un periodo de tiempo hasta que logremos controlarla. Toda la frontera”.

La amenaza llegó días después de que un juez federal dejó en pausa la política de asilo de la administración. Bajo esa nueva política, Trump declaró que nadie puede solicitar asilo a menos que lo haga en un punto de ingreso oficial. Algunos puertos fronterizos ya enfrentan mucha acumulación y la gente debe esperar semanas.

El Gobierno cerró la garita de San Ysidro, en California, durante varias horas el lunes pasado para reforzar la seguridad debido al inminente arribo de la caravana de migrantes.

Por otra parte, Trump no descartó la posibilidad de un cierre parcial de su Gobierno en el próximo diciembre por la negativa de los legisladores para destinar los miles de millones de dólares que quiere para erigir un muro fronterizo, una de las promesas centrales de su campaña de 2016. “¿Podría haber un cierre? Ciertamente, se podría y será por el tema de la seguridad fronteriza, del cual el muro es parte”, apuntó.

Además, comparó la crisis en la frontera con la guerra que libra el Ejército en Afganistán. “No vamos a dejar entrar a nadie. Ustedes están haciéndolo allá, nosotros estamos haciéndolo aquí. Tenemos a su gente en la frontera, militares en la frontera por primera vez. Nunca ha habido una Presidencia como ésta, tenemos una frontera poderosa ahora”, señaló en una entrevista con militares.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza bloquean los accesos a Estados Unidos durante un simulacro. EFE

Clausuran la garita entre Tijuana y San Ysidro

El cruce fronterizo entre San Ysidro y Tijuana, uno de los más transitados del mundo, estuvo cerrado por espacio de una hora debido a un simulacro realizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debido a la caravana de migrantes. En el operativo, todos los carriles para vehículos se cerraron, al igual que accesos peatonales en la misma garita, lo que provocó caos y molestias de quienes buscaban cruzar la frontera de forma legal.

Arremete contra el Poder Judicial por su política de asilo

El presidente Donald Trump, todavía furioso con un juez que falló en contra de su política de asilo, arremetió de nuevo contra el Poder Judicial de su país porque, en materia de seguridad fronteriza, los jueces “no saben nada sobre esto y vuelven inseguro a Estados Unidos”.

Por medio de su perfil de Twitter, Trump escribió que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, “puede decir lo que le venga en gana”, pero la corte de apelaciones “es un desastre total y absoluto”.

Roberts emitió un comunicado con una enérgica defensa de la independencia del Poder Judicial y refutando la afirmación del mandatario que los jueces son aliados políticos del partido del presidente que los designó, refiriéndose a su antecesor, Barack Obama.

Es sumamente inusual que un presidente critique a un juez. Además, la réplica de un magistrado de la Corte Suprema a declaraciones de Trump no tiene precedentes en la era moderna.

Los nombramientos de Trump a la Corte Suprema y los tribunales federales han provocado acusaciones de politización de la justicia. Roberts, considerado el juez más próximo al centro político, podría determinar el desenlace de casos de gran repercusión que dividen al tribunal.

Decenas de migrantes se manifestaron casi en el paso binacional de El Chaparral para que se agicilie el trámite de solicitud de asilo. EFE/A. Zepeda

Gobierno de EU planea forzar a los migrantes a esperar en México

Inmigrantes centroamericanos que soliciten asilo en un punto de cruce en la frontera de Estados Unidos (EU), tendrán que esperar mientras se procesan sus casos, de acuerdo con un plan de la administración del presidente Donald Trump.

Funcionarios estadounidenses citados por el diario The Washington Post, indicaron que aquellos solicitantes de asilo que no pueda establecer un miedo razonable de persecución, no se les permitirá entrar a EU y serán rechazados en la frontera.

“El plan, llamado ‘Quédense en México’, representa un rompimiento mayor con los procedimientos de inspección vigentes, que generalmente permiten permanecer en Estados Unidos y evitar la deportación a aquellos que establecen un miedo de regresar a sus países de origen”, señaló el diario.

Hasta ahora, los solicitantes de asilo pueden permanecer en EU hasta que se realice una audiencia con un juez migratorio. El sistema actual, bautizado con el nombre de “Detención y Liberación”, ha sido criticado de manera regular por Trump.

La existencia del plan fue revelada en respuesta a las caravanas de migrantes centroamericanos que empezaron a llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.

El nuevo plan es impulsado por el polémico asesor presidencial Stephen Miller, a pesar de que algunos funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por su implementación en medio de “negociaciones sensitivas” con el Gobierno mexicano, indicó el Post.