Cristina Fernández, a juicio por presunto encubrimiento a terroristas

Un juez argentino elevó a juicio oral la causa que afecta a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.

Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo, en fecha todavía por determinar, no solo a la ex jefa de Estado, sino a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados, algunos de ellos ya detenidos en prisión preventiva.

Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal encargado de la investigación del atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, y creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, algo que la exmandataria siempre ha negado.

EDML