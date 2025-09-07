Domingo, 07 de Septiembre 2025

Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia

Entre los detenidos hay dos ciudadanos mexicanos, quienes, según informes, supervisaban la producción de la droga 

Por: SUN .

Los hombres fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin. ESPECIAL / POLICÍA DE POLONIA / SUN

La policía polaca ha desmantelado un centro de producción de drogas en el norte de Polonia, vinculado a un cártel mexicano, arrestando a tres hombres y confiscando suficientes productos químicos para producir 330 kilogramos de metanfetamina.

Entre los detenidos hay dos ciudadanos mexicanos, quienes, según informes, supervisaban la producción de la droga y están vinculados a uno de los cárteles de México.

Según las autoridades, "los agentes descubrieron equipo utilizado para la producción masiva de drogas en dependencias. Se incautaron más de 300 litros de metanfetamina y BMK, junto con casi 3 toneladas de sustancias químicas utilizadas en el proceso de producción de metanfetamina. Según el dictamen preliminar de un perito fisicoquímico y toxicológico, los productos incautados podrían haberse utilizado para producir al menos 330 kg de la droga terminada, con un valor en el mercado negro de al menos 6 millones de zlotys (30 millones 973 mil 500 pesos).

Las acciones se realizaron "en el condado de Świecie (Voivodato de Cuyavia y Pomerania), agentes de la Oficina Central de Investigación Policial, con el apoyo de agentes antiterroristas de la BOA y la SPKP de Bydgoszcz, llevaron a cabo una operación contra el narcotráfico organizado".

Los hombres fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin. El fiscal los acusó, entre otros cargos, de participar en un grupo delictivo organizado y de fabricar importantes cantidades de drogas.

