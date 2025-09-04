El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves 4 de septiembre en Quito, Ecuador, que no cree que en "países amigos" como en el que se encuentra este día, vayan a ser necesarios los ataques militares, como el ejecutado esta semana sobre una lancha que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela, "porque ellos cooperan".

En una rueda de prensa en la capital del país sudamericano con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Marco Rubio aseguró que "en Venezuela están involucrados" con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en EU ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "un líder del narco".

Noboa y Rubio inician una reunión en el marco de cooperación en seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio de Carondelet, la sede presidencial del país, para mantener una reunión en la que la cooperación bilateral en materia de seguridad promete ser el foco.

La visita se da un día después de que Rubio se encontrara en México con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Esta cita concluyó con la ratificación del compromiso de continuar colaborando estrechamente en la lucha contra el crimen organizado, con especial énfasis en el tráfico de drogas, armas y personas.

El gobierno de Daniel Noboa, uno de los que más ha apoyado en Latinoamérica la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los grupos criminales transnacionales, había previsto que el encuentro se saldara con nuevos acuerdos en temas de seguridad para Ecuador y la región.

Ecuador, que ha intensificado la lucha contra el crimen organizado y sostiene que el país sigue en situación de "conflicto armado interno", se ha alineado con Washington a la hora de declarar como organizaciones terroristas a la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TDA) o al narcotraficante Cártel de los Soles, ambos con origen en Venezuela.

El viaje del secretario de Estado llega en un momento marcado por el reciente ataque que EU desplegó en el sur del mar Caribe sobre una lancha que partió de Venezuela y que, según Washington, pertenecía al TDA y transportaba un cargamento de droga.

Esta operación ha aumentado aún más la tensión con Caracas, que acusa a Washington de estar intentando forzar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

*Con información de EFE

OF