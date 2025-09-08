Supremo de EU respalda a Trump y autoriza arrestos migratorios por prejuicios raciales

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este lunes nuevamente las políticas impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump, autorizando que los agentes de migración puedan detener a personas en Los Ángeles basándose en prejuicios raciales o sin una causa razonable.

Con seis votos a favor y tres en contra, el Supremo permitió que el Departamento de Justicia desestimara la orden de la jueza federal Maame Frimpong, del Distrito Central de California, la cual en julio pasado prohibía temporalmente los arrestos en las redadas migratorias basados en la raza o etnia, o en factores como hablar español o inglés con acento, entre otros.

La decisión de la magistrada se dio en respuesta a una demanda instaurada por inmigrantes y ciudadanos estadounidenses afectados por las redadas, y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denunciaron que en los operativos masivos iniciados el pasado enero se han cometido múltiples violaciones constitucionales y discriminación racial.

Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Brett M. Kavanaugh escribió en el fallo de hoy que la ley federal establece que las detenciones migratorias basadas en sospechas razonables de presencia ilegal "han sido un componente importante de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos durante décadas", a lo largo de varias administraciones presidenciales.

Por su parte, la jueza de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor, escribió en nombre de los tres liberales del tribunal que votaron en disidencia, que "innumerables personas" en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o el trabajo, por lo que la decisión de hoy del Tribunal refleja un "grave abuso" en los fallos de emergencia.

La decisión de la máxima corte permite a las autoridades migratorias continuar con sus redadas mientras el caso prosigue en los tribunales inferiores.

La decisión del Supremo representa una victoria significativa para la Casa Blanca, que impulsa su política de deportaciones masivas y había puesto como uno de sus principales objetivos Los Ángeles y puede crear un precedente para operativos en grandes ciudades de gran concentración inmigrante.

Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles han generado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump.

