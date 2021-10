Covax se queda corto en entrega de vacunas

En septiembre de 2020, la Alianza para la Vacunación Internacional GAVI, cuyo objetivo es mejorar el acceso a las vacunas para los países más pobres, especialmente para niños, lanzó, en septiembre de 2020, en conjunto con 156 países, la iniciativa Covax.

Con ella, se esperaba formar una estrategia para que la vacuna fuera distribuida en el mundo de manera equitativa y más rápida que haciéndolo por sí mismos, teniendo como meta la distribución de dos mil millones de dosis para finales de 2021, de las cuales, al menos la mitad se proyectaba para los países más pobres y con menos posibilidades de adquirir el fármaco.

Sin embargo, hasta el mes pasado sólo habían sido distribuidas poco más de 240 millones de dosis a 139 países participantes (de los cuales al menos 85 son autofinanciados), lo cual representa apenas el 12% de la meta final, a sólo cuatro meses de terminar el año.

Covax fue lanzada con el fin de que las dosis se distribuyeran más rápido, no sólo por el hecho de que la salud es un derecho humano básico, sino además porque, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la aplicación de la vacuna podrá disminuir el ritmo de los contagios, y se evitará que la economía mundial pierda 375 mil millones de dólares (7.5 billones de pesos) cada mes.

Además, de acuerdo con los objetivos de la iniciativa, el hecho de que el mecanismo pueda llegar de manera equitativa a las naciones, puede impedir la monopolización de la compra de las vacunas, motivando a la solidaridad y a un crecimiento de la inmunización similar entre los países.

De acuerdo con el infectólogo y ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, existen varias causas que podrían explicar por qué la estrategia no ha funcionado, entre ellas, que las organizaciones encargadas de Covax pusieron una meta muy alta respecto de la producción de las vacunas por parte de las farmacéuticas, pues contemplaron biológicos que no han logrado ver la luz, como la de la farmacéutica Clover, que no avanzó en las fases clínicas, además de que otros laboratorios han tenido retrasos en sus producciones, lo cual ha frenado también las entregas.

El profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jorge Hernández Bello, coincidió con Pérez Gómez respecto del retraso en las producciones comparado con la demanda, y añadió que además se suma el hecho de que países productores de vacunas, como la India y Rusia, han tenido rebrotes que los llevaron a privilegiar la distribución de dosis entre sus ciudadanos antes de decidir donar a otros países.

También añadió que, desgraciadamente, la distribución de vacunas se ha convertido en un tema político en el cual las naciones buscan demostrar su potencia al hacer donaciones por fuera de Covax, como Estados Unidos y China, convirtiendo las causas en una especie de competencia.

"Lamentablemente el tema de más vacunas no se puede dejar de politizar, muchos países más han demostrado abiertamente y no considero que pueda regularse como quisiéramos porque es como demuestran su poder y lamentablemente, tanto adquisitivo como a nivel global, y esto ha ido muy de la mano con la distribución de las vacunas", añadió el también integrante de la Sala de Situación en Salud de la UdeG.

Prometen entregar más de 640 millones de dosis

El mecanismo Covax logró que al menos 16 países del mundo se comprometieran a donar más de 640 millones de dosis contra COVID-19 a través del mecanismo, para su distribución entre 2021 y 2022.

Estados Unidos se colocó a la cabeza con la promesa de donación de 290 millones de dosis para que se pueda distribuir la vacuna equitativamente entre las naciones sumadas a la estrategia.

Le sigue Unión Europea y sus Estados miembros, que anunciaron la donación de 200 millones de dosis, convirtiéndose en uno de los principales contribuyentes del mecanismo. El Reino Unido se colocó en el tercer puesto en cuanto a donantes, comprometiéndose a aportar 80 millones de dosis.

Sin embargo, hasta el momento Covax no cuenta con datos públicos que reúnan en conjunto qué porcentaje de esta meta ha logrado cada país, y lo mismo ocurre con los recursos proyectados como asegurados para dar operación a la estrategia, los cuales, se estiman en nueve mil 825 millones de dólares, incluyendo no sólo a los países donantes sino también a empresas, asociaciones, donadores anónimos y fundaciones, entre las que se encuentran Cisco, Google, Spotify, TikTok y Shell, entre otros.

PARA SABER

¿Que ofrece Covax?

Dosis de vacunas para al menos el 20% de la población de los países

Una cartera de vacunas diversificada y gestionada activamente

Entregar las vacunas tan pronto como estén disponibles

Poner fin a la fase aguda de la pandemia

Reconstruir las economías

¿Quién conforma GAVI?

Esta alianza, creada en el 2000, se compone de entidades públicas y privadas, incluidos Gobiernos, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y el Banco Mundial, empresas farmacéuticas, sociedad civil y fundaciones filantrópicas como la Fundación Bill and Melinda Gates, uno de los miembros fundadores de GAVI.

¿Cuántas personas deben estar vacunadas en “Las Américas” para frenar la pandemia?

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se predice que 500 millones de personas necesitarían ser vacunadas en los países panamericanos para frenar los contagios de COVID-19 en esta Región. Especialistas a nivel internacional han referido que para que un grupo poblacional alcance la inmunidad frente al coronavirus es necesario que al menos el 70% de las personas tengan su esquema de vacunación completo.

Sólo el 20% de las personas de los países de renta baja o media-baja han recibido la primera dosis. EFE

México, entre los que tienen más apoyo

Hasta el mes pasado, México se colocaba como el segundo país panamericano que más apoyos había recibido a través del mecanismo Covax. De acuerdo con la estadística de monitoreo de la Organización Panamericana de la Salud, desde el mes de abril este país había recibido casi cinco millones de vacunas a través de Covax.

El país solo se encuentra por debajo de Brasil, que ha recibido casi 10 millones de dosis, y por arriba de Honduras, que había recibido alrededor de cuatro millones de vacunas. A través del mecanismo Covax, 32 países panamericanos habían recibido 36 millones 446 mil 870 dosis de vacunas contra COVID-19. De estos, cinco recibieron los biológicos bajo financiamiento: Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua.

Pese a ello, la cifra las vacunas recibidas por México se reportaban muy por debajo de las 51.5 millones de dosis prometidas para inmunizar a poco más de 25 millones de personas, tras el compromiso de pago de 159 millones de dólares (tres mil 176 millones 994 mil 900 pesos) hecho al momento de sumarse a Covax, pues esta nación no recibe los biológicos de manera gratuita, sino que se sumó al mecanismo a manera de autofinanciamiento, es decir, paga para garantizar dosis por parte del mecanismo y para apoyar a que países en desarrollo también lo hagan, aunque también ha adquirido vacunas por compra directa a las farmacéuticas.

En el primer cargamento, recibido el pasado 22 de abril, México recibió un millón 075 mil 200 dosis del laboratorio AstraZeneca; el segundo cargamento llegó el 22 de mayo a la Ciudad de México, en él se enviaron dos millones 229 mil 600 dosis de biológicos envasados del mismo laboratorio, y finalmente, el 19 de julio el país recibió un millón 031 mil 940 vacunas del laboratorio Pfizer.

De acuerdo con el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jorge Hernández Bello, aunque pareciera que la estrategia no favorece a México en comparación con la inversión comprometida, pertenecer a esta alianza le ha asegurado dosis para la población, es decir, que garantiza que seguirán llegando más inmunológicos aunque sus compras directas puedan verse frenadas en algún momento, lo cual lo ayuda a que no se quede atrás en la vacunación en caso de que otras naciones con mayor poder adquisitivo avancen a un paso más adelantado.

Por su parte, el infectólogo y ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, añadió que la inversión comprometida también favorece a México a ojos internacionales, pues el país se muestra como un ente solidario para apoyar a que el biológico llegue a naciones menos favorecidas.

"México ha recibido alrededor de 100 millones de vacunas, lo cual quiere decir que sólo ha recibido poco más del 4% a través de Covax, no sería rentable para México pero sería un gesto solidario, y esto no debería ser criticable, el problema está en la distribución de Covax, la estrategia debería ser reforzada e impulsada por todos los países que la integrante para que funcione", añadió Pérez Gómez.

VOCES DE ESPECIALISTAS

Necesaria, una verdadera cooperación internacional

Para el infectólogo y ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, en la estrategia no sólo falta mayor transparencia en cuanto a la localización pública de los alcances y las proyecciones, sino que además es urgente que los países se sumen a una verdadera cooperación para avanzar de manera equitativa, y de esta forma regresar a una movilidad internacional segura que los ayude a reactivar sus economías.

"Se debe ver como una estrategia de colaboración que beneficia a todos, porque un determinado país podría, por ejemplo, llegar a inmunizar al 100% de su población, pero a nivel internacional esto no significa mucho si otras naciones no alcanzan porcentajes similares, ya la inmunidad no es suficiente para frenar la pandemia.

Si hay inequidad, seguirán presentándose brotes epidémicos con nuevas cepas en diferentes países que a final de cuentas van a representar un peligro para las naciones que más avanzaron en vacunación. La respuesta es un crecimiento equitativo para poder hablar de una inmunidad global", explicó Pérez Gómez.

Además, el investigador de la UdeG, integrante de la Sala de Situación en Salud, Jorge Hernández Bello, añadió que es necesario también que el organismo tome la rienda para que, una vez que se estabilicen las producciones de las farmacéuticas, se garantice el objetivo de la estrategia, que es que no haya naciones que avancen más rápido que las menos favorecidas definiendo, mediante su comité técnico, la liberación del inmunológico en porcentajes equitativos según su población.

