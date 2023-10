Israel lanzó el fin de semana panfletos en la parte Norte de la Franja de Gaza, controlada por el grupo Hamás, advirtiendo a los residentes que quedan allí que se marchen al Sur o serán considerados terroristas.

Los papeles llevan el escudo de las Fuerzas Armadas israelíes y en ellos se lee, en letras en rojo, “Aviso Urgente”.

“A los residentes de la Franja de Gaza, su presencia en el Norte del valle de Gaza pone sus vidas en peligro. Cualquiera que opte por no salir del Norte de la Franja de Gaza en dirección al Sur puede ser identificado como colaborador de una organización terrorista”, indica el aviso.

Esto se produce en un momento en que las Fuerzas Armadas israelíes se centran en acelerar el ritmo de ataques “contra decenas de objetivos terroristas” y milicianos palestinos de alto rango, dijo ayer un portavoz israelí.

Israel lleva bombardeando el enclave palestino desde el 7 de octubre.

Lo cierto es que, pese al aviso de Israel de que la gente se desplace hacia el Sur de Gaza, no hay sitio seguro en toda la Franja, ya que también en esa parte del enclave la aviación israelí está golpeando mercados, panaderías y viviendas, entre otros.

En el Norte de la Franja, Ahmad, uno de sus residentes, contó que hay gente que se fue del Norte hacia el Sur, pero que allí tampoco hay “servicios, ni agua, ni comida”.

Dentro de esta localidad, explicó que hay vecinos que deambulan de una casa a otra, de un refugio a otro, “porque no hay comida”.

Pese a la escasez de todo, puede encontrarse un poco de fruta y verdura, pero que "la gente está preocupada por la falta de combustible” y “por cómo matan a la gente", detalló.

“Las tiendas están cerradas, no hay gente que trabaje, enumeró, no hay agua, no hay combustible en las gasolineras”.

EFE

Netanyahu advierte a Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ayer que si el grupo chií libanés Hezbolá entra en guerra contra Israel en apoyo del movimiento islamista palestino Hamás, “cometerá el peor error de su vida” y “añorará” el conflicto de 2006.

En una visita a las tropas israelíes desplegadas en la frontera con el Líbano, donde se están intensificando los enfrentamientos, Netanyahu afirmó que “si Hezbolá decide entrar en la guerra, añorará la segunda guerra del Líbano. Estará cometiendo el peor error de su vida”, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

“Golpearemos a Hezbolá con una fuerza que ni siquiera puede imaginar y las consecuencias para ellos y para el Líbano serán devastadoras”, afirmó el primer ministro israelí.

“Hezbolá no entrará inmediatamente cuando se produzca la invasión terrestre. Hamás dice que puede resistir durante meses y que no habrá reacción de Hezbolá ni de ninguna organización regional al comienzo de la invasión”, afirmó el ministro libanés de Exteriores, Abdalá Bou Habib, como respuesta a la advertencia de Israel.

Entra más ayuda humanitaria

El paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, abrió ayer por segundo día consecutivo para permitir la entrada de 17 camiones de ayuda humanitaria, informaron medios locales.

La televisión egipcia Al Qahera News retransmitió en directo la entrada de estos vehículos a través de Rafah hacia Gaza, que aseguró que hay tres camiones de la Media Luna Roja egipcia, que encabeza esta entrega de ayuda junto a su contraparte palestina, dentro del convoy.

Voluntarios que se encuentran desde hace días en el cruce afirmaron que esos 17 camiones contienen "en su mayoría medicamentos, agua y alimentos", sin dar más detalles hasta el momento.

Varios de los voluntarios se reunieron alrededor de la puerta para vitorear a los conductores mientras izaban la bandera egipcia, según muestran imágenes de la cadena, en las que se ve que aún continúan entrando los camiones que forman parte del convoy.

Esta nueva entrega tiene lugar un día después de que se abriera finalmente el paso de Rafah, el único que no está controlado por Israel, tras dos semanas cerrado porque Israel no daba permiso para la entrega y porque el camino que conecta Egipto con Gaza estaba dañado por los bombardeos israelíes.

Un convoy de 17 unidades de ayuda humanitaria pasó la frontera. EFE

Israel reconoce error en disparo

El Ejército israelí reconoció ayer que uno de sus carros de combate disparó por error contra un puesto militar egipcio en la frontera con Gaza, sin que por el momento se haya informado de víctimas o daños.

EFE

EU teme se amplíe conflicto

El Gobierno de Estados Unidos teme que el conflicto en Israel y la Franja de Gaza se intensifique y afecte a otros países de la región, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin. "Nos preocupa una posible intensificación", aseguró.

EFE

Unicef ve peligro para 120 bebés

Las vidas de 120 bebés en incubadoras están en peligro a medida que se agota el combustible para los generadores eléctricos en Gaza, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Más de mil 750 niños han muerto en la guerra.

AFP

Siria apercibe por ataques

El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio advirtió que Israel extenderá la violencia si continúa atacando su territorio, después de que bombardeó por tercera vez este mes los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo.

EFE

CT