Medios estatales iraníes informan este lunes que los rescatistas localizaron ya el punto donde se estrelló el helicóptero donde viajaban el presidente Ebrahim Raisi y otras ocho personas, incluyendo el canciller.

La agencia estatal IRNA y el medio semioficial ISNA señalaron que el sitio ya fue ubicado, pero los rescatistas aún debían llegar para saber las condiciones de todos los pasajeros. Los medios citaron como fuente a Pir-Hossein Kolivand, jefe de la Media Luna Roja Iraní.

Por su parte, la agencia estatal Tasnim señaló que "tras anunciar las posibles coordenadas del lugar donde se estrelló el helicóptero del presidente, los equipos de rescate se dirigieron inmediatamente al lugar deseado, pero no hubo noticias del helicóptero. Sin embargo, la operación de búsqueda continuó en el trayecto entre la aldea de Khoylar y Kalam. Noticias no oficiales informan de que los restos del helicóptero fueron encontrados a la altura de una colina; hasta ahora las autoridades no han confirmado oficialmente esta cuestión".

Los medios, citando a la Media Luna Roja, señalaron que una vez llegados al punto del accidente, darán más detalles.

Raisi se encontraba a bordo del aparato en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, del gobernador provincial y del principal imán de la región, según la agencia IRNA.

MF