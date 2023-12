Un niño de seis años que estaba de camino a visitar a su abuela en el suroeste de Florida durante las vacaciones de Navidad terminó en la ciudad de Orlando, a más de 250 kilómetros de distancia, después de abordar el avión equivocado, algo muy parecido a lo ocurrido en la película de “Mi Pobre Angelito 2”

A su llegada al Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida en Fort Myers, la abuela, María Ramos, esperaba recibir a su nieto, quien viajaba por primera vez desde Filadelfia. Sin embargo, se le informó que el niño no estaba en el vuelo de Spirit Airlines.

"Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: '¿Dónde está mi nieto? ¿Se lo entregaron en Filadelfia?'. Me dijo: 'No, no llevaba a ningún niño conmigo'", contó Ramos a WINK News.

Posteriormente, la abuela recibió una llamada de su nieto desde el aeropuerto de Orlando, informándole que había aterrizado allí.

Spirit Airlines declaró que el niño estuvo acompañado y supervisado por un empleado de la aerolínea en todo momento, a pesar de haber sido embarcado incorrectamente en un vuelo con destino a Orlando. Tan pronto como se detectó el error, la aerolínea se puso en contacto con la familia, según lo indicado en el comunicado.

"Nos tomamos muy en serio la seguridad y la responsabilidad de transportar a todos nuestros huéspedes y estamos llevando a cabo una investigación interna", dice el comunicado. "Pedimos disculpas a la familia por esta experiencia".

