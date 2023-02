Las escuelas suelen tener normas para sus estudiantes, sin embargo, algunas suelen ser más estrictas que otras, tal como lo dejó ver la rectora de una institución en Colombia, quien prohibió llevar el cabello teñido y hasta suéteres de colores.

Los hechos ocurrieron durante una asamblea que la encargada de la escuela Misael Pastrana Borrero tuvo con los padres de familia, ya que fue aquí donde dio un discurso sobre la importancia de la disciplina para los estudiantes.

“La pérdida del año, la pérdida total de los estudiantes, el encuentro de amoríos, noviazgos, todo se debe por esos celulares”, se escucha decir a la rectora del plantel educativo, quien señaló que los dispositivos móviles están prohibidos.

“Padres de familia, queda totalmente prohibido traer ningún equipo tecnológico, ningún celular”, continuó. A pesar de que esta es una medida que muchas escuelas toman, lo que generó polémica fue que los estudiantes tampoco pueden llevar gorras, prendas de colores y un estilo de cabello moderno.

“No se aceptan estudiantes con cachucha, con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores, ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes”, señaló.

Asimismo, la encargada de la escuela aseguró que “la libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos morados, rojos, verdes”.

Y para rematar su polémico discurso comentó que los padres que no estén de acuerdo con sus reglas, podían cambiar a sus hijos de escuela.

“El estudiante que no acepta, pues la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero simplemente no le sirve; no matricule, no obligue a su hijo. Si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente hoy retírelo de la institución, la institución no le sirve, lléveselo para cualquier otra institución”.

