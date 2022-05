Colombia: Dos hombres arrollan a sus asaltantes en Bogotá (VIDEO)

En Bogotá se hizo viral un video en el que un automóvil arrolla sin miramientos a dos hombres que se transportaban en motocicleta; sin embargo, lo que puede parecer un lamentable accidente se descubrió como la venganza de dos abogados que acaban de ser asaltados.

Los dos ladrones, identificados como Brayan Gómez Tiria y Edward Macías Grajales, habían participado en un robo contra dos hombres que iban en un BMW, a quienes les quitaron algunas pertenencias, entre lo que destaca un reloj Cartier con un precio aproximado de 40 millones de pesos.

Luego del atraco, las víctimas siguieron la moto de los asaltantes, lo cuales comenzaron a disparar buscando evitar que les dieran alcance; sin embargo, no bastó y Angelo Schiavenato, quien iba al volante del automóvil, arrolló a los asaltantes golpeando a otro vehículo de paso, pero a pesar del impacto ambos ladrones resultaron ilesos y salieron corriendo.

“Cuando vi que me levantó el arma apuntándome y me disparó, aceleré, me agaché un poco, vi que no hubiera otra persona para lesionar a nadie y los estrellé”, afirmó la víctima.

¿QUÉ SI VALIÓ LA PENA?



Aquí el vídeo de cuando iban echándonos bala. En la huida, nos dispararon 5 veces.



Para mí, la vida no tiene precio. pic.twitter.com/mF7n0Xhp8K — José Antonio Araújo Pitre (@JoseAraujoP) May 15, 2022

Habrá justicia

La Policía de Bogotá logró capturar a los ladrones recuperando las pertenencias hurtadas.

Además, Schiavenato declaró que eso “no fue justicia por propia mano, sino legítima defensa” por lo que espera que los criminales sean juzgados adecuadamente, por robo consumado y no por tentativa.

En el carro impactado durante el percance se reportó que no hubo heridos, por lo que en general todo resultó bien.

