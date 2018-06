Casa Blanca justifica en la Biblia separar a madres e hijos migrantes

La administración del presidente estadunidense Donald Trump apeló hoy a la religión para defender su política de separar a madres e hijos migrantes detenidos en la frontera, al argüir que el cumplimiento de la ley en general es algo que la propia Biblia contempla en sus preceptos.

"Puedo decir que hacer cumplir la ley es bastante bíblico. Eso algo repetido varias veces en la Biblia", indicó la vocera presidencial Sarah Sanders, quien evitó responder qué ley ampara la separación, cuando fue consultada al respecto en rueda de prensa.

Sin embargo, responsabilizó a los demócratas de la implementación de esta política, por su negativa a cerrar los vacíos legales que impiden la deportación inmediata de los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera que provienen de países que no son México.

Poco antes, en un discurso pronunciado en Fort Wyane, Indiana, el procurador de Justicia Jeff Sessions sugirió que la Biblia justifica esa política, y dijo que las madres inmigrantes no deberían recibir un trato diferente al de las convictas de crímenes en Estados Unidos, que son separados de sus hijos al ser enviadas a prisión.

Sessions, uno de los miembros ultraconservadores del gabinete, respondió así a las críticas que esta política ha generado en amplios sectores religiosos de Estados Unidos, incluyendo la Iglesia bautista, que la consideran injusta, sin lógica y contraria a lo que dicta la ley.

Insistió que el ingreso ilegal a Estados Unidos es un crimen, y que así debe ser si se quiere tener un sistema legal, indicando que los individuos que violan las leyes del país son sujetos a la persecución, incluyendo quienes cruzan la frontera sin documentos.

"Me gustaría citarles al apóstol Pablo y su sabio y claro mandamiento (del versículo) en Romanos 13: A obedecer la ley del gobierno, porque Dios lo ha ordenado así para sus propósitos", dijo.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos condenó la víspera esa política, calificándola de inmoral, y criticó el cambio ordenado por Sessions para desestimar la violencia domestica y la violencia de pandillas como razones a considerar para quienes buscan asilo.

El presidente de la Conferencia, el cardenal Daniel DiNardo, dijo que aunque la protección de las fronteras es importante, "como gobierno y sociedad podemos y debemos hacer las cosas mejores para encontrar otras maneras para asegurar la seguridad. Separar niños de sus madres no es la respuesta y es inmoral".

Durante rueda de prensa este jueves, Sanders enfrentó duros cuestionamientos para explicar las bases legales y la justificación, incluyendo un periodista que apeló a su maternidad.

"¿Tú eres madre, no tienes ninguna empatía? Vamos, Sarah, tú eres una madre!. No tienes ninguna empatía por lo que esta gente está pasando. Ellos tienen menos de lo que tú tienes. Es una pregunta seria. Esta gente no tiene nada, llegan a la frontera sin nada y (ustedes) envían a los niños a jaulas. Tú eres una madre", cuestionó el reportero Brian Karem.

