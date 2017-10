Candidata de Florida dice que extraterrestres la secuestraron

Una candidata de Florida al Congreso federal dijo el lunes que sostiene sus afirmaciones de que una nave espacial la secuestró cuando tenía siete años, pero dijo que el incidente no debería restar valor a lo que ha hecho en la Tierra desde entonces.

Bettina Rodriguez Aguilera ha dicho durante entrevistas previas con televisoras de habla hispana, la última de ellas en 2011, que fue llevada a bordo de una nave con tres criaturas rubias similares a la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro.

"No sé qué sucedió con exactitud", dijo el lunes a The Associated Press. "Creo que es real. Pero tenía 7 años. Fue una experiencia que tuve hace mil años".