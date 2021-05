COVID-19: California suprimirá las restricciones sanitarias en junio

Las autoridades de California anunciaron el viernes que el estado podría, según lo previsto, poner fin a la mayoría de las restricciones de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19 a partir del 15 de junio.

"Estamos en un punto en el que, si uno mira las estadísticas, California está lista para dejar atrás el sistema de restricciones sanitarias de cuatro niveles implementado durante la pandemia", dijo Mark Ghaly, funcionario de Salud Pública de este estado del oeste de Estados Unidos.

Tras sufrir un fuerte brote el invierno boreal pasado, California ha experimentado una disminución considerable en el número de casos, gracias en particular a una tasa sostenida de vacunaciones.

En total, hasta la fecha se han administrado más de 35.5 millones de dosis. El 61% de la población ha recibido al menos una inyección y casi la mitad (48%) ya está completamente vacunada.

Las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus han caído al nivel más bajo "desde los primeros meses o primeras semanas de la pandemia", señaló Ghaly.

California no tiene planes de introducir un sistema de "pasaporte de vacunas", pero las empresas privadas o los organizadores de eventos pueden exigir tales controles para sus clientes o empleados, dijo el funcionario.

Para grandes eventos al aire libre que involucren a más de 10 mil personas, las autoridades de California recomendarán una prueba de vacunación o una prueba negativa; en caso contrario, los espectadores se verán obligados a usar una mascarilla.

En el caso de eventos que tengan lugar en salas cubiertas y que involucren a más de cinco mil personas, "exigiremos -esto no es una recomendación- un comprobante de vacunación o una prueba negativa y no será posible asistir sólo con mascarilla si no se tiene ninguno de esos certificados", advirtió Mark Ghaly.

MB