Bolivia autoriza salida de ex funcionarios de Evo Morales a México

El gobierno boliviano aseguró que dos funcionarios del ex presidente, Evo Morales, "saldrán del país bajo la garantía de los salvoconductos" otorgados para ser trasladados a México, tras difundirse que habían sido detenidos por fuerzas de seguridad en el aeropuerto de El Alto.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno anunció, "se ha dispuesto la salida de ambos señores a pesar de la existencia de mandamientos de aprehensión", reportó la Agencia Boliviana de Información.

Hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos. Hoy, a las 5 a.m, en el aeropuerto de El Alto, César Navarro y Pedro Damián Dorado fueron detenidos. Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 1, 2020

Se trata del ex ministro de minería, César Navarro, y el ex viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, que según información previa habían sido aprehendidos en el aeropuerto cuando salían del país en compañía de diplomáticos de la Unión Europea (UE) y mexicanos.

El despacho gubernamental lamenta la descoordinación producida entre la Policía Nacional y el Ministerio Público que generó confusión y "respeta la independencia de poderes y de las instituciones".

En su cuenta de Twitter, la canciller boliviana, Karen Longaric, confirmó que la embajada mexicana trasladó a los asilados al aeropuerto de El Alto con la garantía que le otorgan los salvoconductos extendidos por el gobierno el 29 de enero y "deberían ser trasladados a México sin ningún problema".

Asimismo, el ex presidente Carlos Mesa se refirió a la aprehensión de las ex autoridades. "Si se le dieron salvoconductos a dos personas, no se puede luego detenerlas", escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta las 09:23 (13:23 GMT) el gobierno boliviano notificó que "las dos ex autoridades tenían boletos en un vuelo comercial a Lima, pero antes de abordar el avión la Policía los detuvo esta madrugada en presencia de diplomáticos de la Unión Europea y de México".

El hecho también fue denunciado por Morales desde su cuenta de Twitter donde informó que "hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos. Hoy, a las 5 a.m, en el aeropuerto de El Alto, César Navarro y Pedro Damián Dorado fueron detenidos. Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional".

OA