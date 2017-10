Así son los ocho prototipos del muro fronterizo de Trump

En un área de San Diego, California, se construyen los prototipos para el muro fronterizo con México que propuso el presidente estadounidense Donald Trump.

Los prototipos comenzaron a construirse el 26 de septiembre y el 26 de octubre concluye el plazo que el gobierno dio para la edificación de un total de ocho modelos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que depende del Departamento de Seguridad Nacional, evaluará la eficacia de esos prototipos.

En su primera semana en el poder, el 25 de enero, Trump proclamó una orden ejecutiva en la que pedía al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria, que identificara todos los recursos posibles para construir el muro con el fin de frenar la inmigración irregular.

Como consecuencia, se abrió un concurso público para los prototipos y seleccionó a seis empresas candidatas: Caddell Construction Co., Fisher Sand & Gravel Co., Texas Sterling Construction Co., W. G. Yates & Sons Construction Company, KWR Construction, Inc. y ELTA North America Inc.

Cada modelo tienen un costo de entre 320 mil y 486 mil dólares.

CARACTERÍSTICAS

Se edificarán dos tipos diferentes: Cuatro serán de concreto y el resto de otros materiales, esto es, un muro sólido compuesto por elementos como el cemento y una verja hecha con materiales que permitan ver qué ocurre al otro lado.

Los lineamientos de la licitación señalan que los prototipos deben tener una altura de entre 5.5 y 9.1 metros (18 a 30 pies) y deben ser capaces de soportar por lo menos cuatro impactos de un mazo, pico, soplete, cincel o herramientas a baterías.

Trump ha solicitado al Congreso recursos para el reemplazo de 22.4 kilómetros de cercado en San Diego. EFE/Archivo

Sus características también deben evitar el uso de herramientas de escalada, como ganchos, y que se construyan túneles clandestinos por debajo.

Cada tramo debe ser “estético” desde el lado estadounidense.