La justicia de Argentina ordenó el lunes la detención de un individuo que intentó agredir al nuevo presidente Javier Milei lanzándole una botella mientras se trasladaba en un automóvil descapotable durante las celebraciones por su investidura.

El sujeto fue identificado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires como Gastón Ariel Mercanzini, de 51 años de edad, confirmó el ministro porteño de Seguridad, Waldo Wolff.

La identificación se dio gracias a las cámaras de seguridad que captaron el momento en que Mercanzini, revuelto entre la multitud, le arrojó una botella al automóvil en el que se movilizaba Milei desde el Congreso, donde juró como presidente, rumbo a la Casa Rosada —sede del Poder Ejecutivo— para tomar juramento frente a los ministros y recibir a los invitados internacionales.

El objeto golpeó al agente Guillermo Armentano, integrante de la custodia presidencial, quien sufrió heridas en la cabeza.

Wolff reveló que el agresor fue retenido por personal de la guardia urbana de la ciudad luego de protagonizar otros disturbios con seguidores de Milei, pero no se lo detuvo ya que "no se le encontró ningún elemento contundente y, ante la pregunta de los efectivos a los testigos que estaban en el lugar, respondían que no habían visto nada".

La orden de detención fue dispuesta este lunes por el juez federal Ariel Lijo.

En sus redes sociales, Mercanzini se identificaba como fotógrafo y expresaba su apoyo político al kirchnerismo, corriente de centroizquierda del peronismo, a la cual Milei sucedió en la presidencia.

Medios locales reportaron que se desempeñó como director del área de cultura de una localidad en la provincia de Entre Ríos, al noreste de Buenos Aires, hasta 2013.

