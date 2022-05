AMLO: Casa Blanca responde al Presidente sobre Cumbre de las Américas: "Aún no hemos enviado las invitaciones"

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue cuestionada sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que advirtió que de excluirse a alguno de los países, él no acudiría a la Cumbre de las Américas.

“Aún no han sido enviadas” señaló Psaki durante la conferencia de este martes, y adelantó que la Cumbre trataría sobre temas importantes como los objetivos climáticos, las “causas profundas” de la migración, el crimen organizado y la inestabilidad económica, así como la búsqueda de una respuesta “más sólida y colaborativa” contra el COVID.

Al finalizar su respuesta, enfatizó de nueva cuenta que “las invitaciones (a la Cumbre de las Américas) aún no han sido emitidas”; sin embargo, el día 2 de mayo, el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols informó que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitados a la cumbre por no considerarlos “naciones democráticas”.

México y Bolivia podrían no asistir a la Cumbre de las Américas

Después de que el Presidente López Obrador diera una gira por América Latina, dio a conocer que varios presidentes le externaron que “no estaban muy contentos” con la Cumbre de las Américas, luego de haber señalado que la cumbre es una oportunidad para que se hable sobre lo importante que es “la libertad y la democracia para todos los países”.

Este martes el presidente boliviano, Luis Arce, advirtió que de haber exclusión, él tampoco acudiría a la Cumbre de las Américas.

“América somos todos los americanos”, dijo Arce.