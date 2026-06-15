Va para atrás…

En Tonalá el proyecto del nuevo rastro ya terminó en la congeladora. El alcalde Sergio Chávez anunció que los 35 millones de pesos destinados a la asociación público-privada cambiarán de rumbo y, de paso, adelantó que acudirá ante la Fiscalía Anticorrupción para entregar toda la información del caso. Para que vean que no hay anomalías en el tema, pues.

Lo curioso es que el mensaje parecía comunicado oficial, pero por momentos tomó tintes de despedida, defensa jurídica y hasta reunión familiar.

Entre acusaciones de ambiciones políticas, promesas incumplidas y agradecimientos a padres y hermanos, más de uno se preguntó si se trataba de una aclaración pública o del capítulo final de una telenovela ranchera.

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Por cierto, vaya golazo el que le acomodó la diputada Montse Pérez Cisneros a Valeria Ávila en el Congreso. El señalamiento sobre el proyecto del rastro de Tonalá y los presuntos beneficios a los hermanos de Sergio Chávez la tomó tan descolocada que salió a responder de inmediato... pero terminó tropezándose con el balón.

En su afán por desacreditar a Montse, Valeria revivió la contratación para renovar el sistema de audio del Congreso. El detalle es que ese proceso pasó por el Comité de Adquisiciones, donde ella participa, votó a favor y hasta dejó estampada su firma. Resultado: autogol en cámara lenta.

Si la compra era irregular, tendrá que explicar por qué la aprobó. Y si fue legal, por qué ahora la presenta como escándalo.

Dicen que la mejor defensa es el ataque, pero esta vez terminó siendo asistencia para el rival.

¡Ni cómo ayudarla, diputada!

También destacó que el sistema en mención funciona al 100%. Tanto así, que en las pantallas se difundieron las actas donde se exhibieron a los hermanos del alcalde de Tonalá.

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Cuentan que algunos agentes viales ya no distinguen entre una infracción y una oportunidad de negocio.

La semana pasada, uno de ellos terminó aprendiendo que las multas no se cobran en efectivo, mucho menos con tarifa negociable.

Según la acusación, el policía pidió cinco mil pesitos para evitar molestias administrativas a una conductora. El problema fue que la ciudadana confundió el concepto de “cooperación voluntaria” con el de denuncia formal… y acabó llamando a la Policía de Zapopan.

La operación resultó tan exitosa que el agente pasó de vigilar el tránsito a convertirse en usuario distinguido del sistema penitenciario durante los siguientes seis meses.

Moraleja para servidores públicos “emprendedores”: cuando el negocio es tan bueno que hasta queda grabado en audio, suele terminar como prueba en una carpeta de investigación y no como ingreso extraordinario.