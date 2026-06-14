Hamilton logra flamante victoria con Ferrari en Cataluña

Lewis Hamilton hizo historia en Montmeló al lograr su victoria No. 106 a bordo del Ferrari SF-26, gracias a una demostración impecable de manejo y a una estrategia perfecta diseñada por el equipo italiano para superar a los hasta hoy imbatibles Mercedes.

La victoria de Hamilton no solo significa un récord para la F1, también representa un récord personal al sumar 7 victorias en el trazado de Montmeló, rompiendo el empate que sostenía con Michael Schumaker.

El podio totalmente británico ocupado por Lewis Hamilton, George Russel y Lando Norris se volvió a dar después de 58 años, cuando Jackie Stewart, Graham Hill y John Surtees dominaron el Gran Premio de Estados Unidos llevado a cabo en la mítica pista de Watkins Glen, en 1968.

Los tres podios que antecedían la tan esperada victoria de Lewis, que no ganaba desde el Gran Premio de Bélgica de 2024, fueron un aviso de la excelente consistencia, forma y adaptación alcanzada por el siete veces campeón mundial sobre la maquinaria italiana, dejando en el olvido la difícil temporada de aprendizaje del año anterior.

Ferrari demostró el día de hoy que la escudería también creció en estrategia y que Carlo Santi, el ingeniero de carrera de Hamilton, desplegó brillantemente iniciando con la detención temprana del auto número 44 en el giro 12 para montar el compuesto duro en 2.5 segundos, cuando Lewis rodaba a menos de cuatro segundos de Russell.

Mercedes hizo lo propio un giro después, calzando también el compuesto duro a Russell en tan solo 2.4 segundos, una décima más rápido que Ferrari, para contrarrestar el intento de recorte de la escudería.

Todo parecía marchar sobre ruedas para Russell, que había dominado las prácticas y calificación, retomando la punta de carrera después de la tardía detención de Leclerc en el giro 17 de 66 pero sorpresivamente, su distancia con respecto a Hamilton se había reducido a menos de tres segundos. Ferrari sorprendió al detener a Hamilton nuevamente en el giro 28 para calzar el compuesto medio y retomar la pista en el sexto sitio a 22.8 segundos del líder.

Favorecido por el compuesto más adherente, Hamilton redujo su desventaja vuelta tras vuelta, mientras Mercedes mantenía a sus dos pilotos enfrascados en un duelo inútil por la primera posición.

La diferencia entre Geroge y Lewis se redujo a tan sólo 7 segundos para el giro 36, obligando al equipo Mercedes a detener a Russell una vuelta después para calzar el compuesto duro.

Russell había logrado reducir su distancia con respecto a Hamilton a 16 segundos, confirmando el mejor ritmo mostrado por el W17 durante el fin de semana, cuando el Aston Martin de Alonso se detuvo súbitamente en el giro 40 provocando la aparición de la bandera amarilla virtual.

La diferencia entre Hamilton y Russell creció inesperadamente a 20 segundos, fue entonces que Ferrari ejecutó la jugada maestra del día al detener por tercera ocasión a Hamilton en el giro 42, misma vuelta en que se anunció el final de la bandera amarilla. Mercedes decidió inexplicablemente no ingresar a sus autos para evitar el recorte. Una revisión por posible infracción de Hamilton durante el inicio de la bandera amarilla se dio a conocer, dándose por terminada sin penalización alguna giros después.

La parada de Ferrari fue impecable, permitiendo que Hamilton retornara a la pista en la primera posición, 1.9 segundos por delante de Russell y con un flamante juego de neumáticos duros para cerrar la competencia.

El ritmo de carrera que imprimió Lewis aprovechando la carga ligera de su bólido escarlata fue inspiradora, haciendo eco a la maestría que había parecido desvanecerse el año anterior. Su liderazgo creció vuelta tras vuelta al tiempo que los pilotos de Mercedes se volvieron a involucrar en una batalla encarnecida de egos que alcanzó su clímax en el inicio del giro 61, cuando Russell bloqueó flagrantemente a Antonelli para impedir que le adelantara en la primera curva.

El manejo impetuoso de Antonelli le permitió culminar el rebase dos curvas después para intentar la imposible tarea de alcanzar a Hamilton o al menos, terminar en la segunda posición y mantener su jerarquía como la carta fuerte del equipo teutón, a pesar del desprendimiento de la placa terminal de su alerón delantero producto de la escaramuza con su furioso compañero.

El gusto le duró muy poco a la joven promesa italiana, el motor de su W17 cedió un giro después, obligándolo a retirar su auto a cuatro vueltas de la bandera de cuadros, dando fin a la sensacional racha de 5 victorias consecutivas que había logrado hasta la carrera de Monaco la semana anterior.

El abandono también significó la pérdida de 18 puntos que hubieran ayudado a que Hamilton se acercara únicamente 7 unidades en la pelea por el título, en lugar de las 25 resultantes. El auto varado de Antonelli provocó una segunda bandera amarilla durante la cual lo único relevante fue el abandono de Leclerc a bordo del segundo Ferrari, terminando un fin de semana de pesadilla para el piloto monegasco.

Lewis Hamilton regresó a la senda de la victoria para beneplácito del público que se le entregó unánimemente y del reconocimiento generalizado del resto de contendientes que acudieron a felicitarlo, resaltando el buen gesto de Antonelli que lo abrazó entusiasta y respetuosamente mientras le hablaba al oído.

Lewis Hamilton y Ferrari están de regreso como serios protagonistas para la campaña europea. Los ajustes aerodinámicos efectuados al SF-26 rindieron frutos a pesar de no estar aún, a la altura del W17. Hoy triunfó la genialidad estratégica aprovechada por la máxima figura en la historia de la máxima categoría.

La pelea por el título continúa encabezada por Antonelli con una ventaja que se redujo a 41 puntos con respecto a Hamilton y a 50 sobre Russell. Leclerc se mantiene en la cuarta posición a 31 puntos de Russell, seguido de Norris a 33 y Piastri a 38, lo que reduce el grupo selecto de contendientes por el máximo galardón, a tres por el momento.

El Gran Circo se traslada a Austria para celebrar la octava fecha del campeonato del 26 al 28 de este mes. Estas dos semanas servirán para muchos propósitos en cada uno de los equipos.

El veloz y corto circuito austriaco, con un trazado caracterizado por su gran altitud, frenadas fuertes y rectas que favorecen la potencia del motor, premiará a los autos que logren mantener viva la potencia en cada uno de los sectores. Siendo la casa de Red Bull, no nos sorprenda que Verstappen regrese al primer plano y se sume a la interesante batalla que presenciamos el dia de hoy.