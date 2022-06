“Zurdo” Ramírez-Dmitry Bivol, en septiembre

El mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, primer campeón mundial mexicano de peso Súpermediano, se encuentra de visita en Guadalajara disfrutando de vacaciones con su familia. El boxeador que marcha invicto en su carrera, clasificado número uno en la división Semicompleto por la AMB, platicó con en EL INFORMADOR.

- ¿Le ganó al alemán Dominic Boesel en mayo en Toyota Arena en Ontario, California, qué sigue?

- Dmitry Bivol, en septiembre.

- ¿Es una posibilidad, o es una realidad enfrentar a Bivol en septiembre?

- Como “Canelo” va a pelear en septiembre, entonces puedo pelar con Bivol a finales del mismo septiembre. Todo es cuestión que firme el contrato y se haga la pelea.

- “Canelo” pierde con Bivol… ¿dentro de sus proyectos, negocios, lo desanimó la derrota del tapatío ante el ruso?

- Como fanático del boxeo claro que sí, porque le iba a “Canelo”, quería que ganara, no se pudo, desafortunadamente fue superior Bivol, pero de antemano sabemos que “Canelo” no pertenece a la división de 175 libras, y fue lo que le ganó, prácticamente.

- ¿Sigue el proyecto de “Zurdo” Ramírez y su equipo de trabajo de enfrentar a “Canelo”, a pesar de que el tiempo sigue su marcha?

- Lo más viable hoy es pelear por el título con Dmitry Bivol, convertirme en un ídolo y después unificar títulos, y si en algún momento “Canelo” decide subir nuevamente, creo que esa pelea se podría dar, la gente la va a pedir, pero ahora, la meta es Dmitry Bivol.

- ¿Alguna vez te ha mencionado “Canelo” como elegible para enfrentarlo?

- Nunca lo ha hecho, él sabe qué calidad de boxeo tengo, por eso dice que no pelea con mexicanos. Pero no importa, porque estoy atento a mi carrera.

- ¿Considera que “Canelo” sí lo quiera enfrentar?

- No creo que me quiera enfrentar, porque ya vio lo que le pasó con Bivol, conmigo sería totalmente diferente.

- ¿Si le proponen pelear con “Canelo”, estaría dispuesto a bajar de peso?

- No, claro que no, eso es matarte, mata tu cuerpo. Dando las 175 libras estoy muy bien, no hay necesidad de ir más abajo.

- ¿Quiere decir que la pelea no se va a hacer?

- “Canelo” ya subió dos veces para pelear en las 175 libras, si él sube se puede dar esa pelea.

“Zurdo” Ramírez ha recibido derechazos peligrosos de sus oponentes, ya trabaja en el gimnasio para afinar la defensa, “y como mexicano vamos a ir hacia delante, me gusta proponer, y darle castigo al rival, porque podría ser un boxeador que solamente tenga al adversario a distancia, no sentir esa adrenalina que siento, y la gente también se va con un buen espectáculo”.

- ¿Qué le falta a Gilberto “Zurdo” Ramírez para que lo sigan los reflectores?

- La pelea que quieren ver, ante Bivol, después de esa pelea el “Zurdo” se convierte en un ídolo.

Y por ahí estaré atisbando.