Zapopan, la de los contrastes...

Igual que los que quieren llegar a la alcaldía el próximo octubre, pegados a la desgastada línea discursiva que utilizan para expresar las complejidades del territorio que aspiran a gobernar: “Tenemos desde Andares, hasta las Mesas” (en alusión a la Colonia Mesa Colorada) y distantes en la colocación de propuestas claras, reales, medibles y alcanzables.



“Preferible alguien que nos miente la madre a alguien que robe”, dijo uno. “Servicios de salud gratuitos para todos”, mencionó otra. “Haremos más centros comerciales, que diga, centros culturales”, se le escapó a otro más. “Yo propongo la compra de otras patrullas porque las que se tienen ahorita el equipo policial no cabe” (no aclaró este candidato si el equipo que no cabía eran los policías o las armas).



Las candidatas y candidatos al municipio de Zapopan se antojaban para que ayer, en el marco de los Debates EL INFORMADOR 2021, mostraran definición en la elección que está en juego el próximo 6 de junio; sin embargo, nos quedaron a deber: desesperados, distraídos, con escaso manejo del tiempo para la construcción de ideas y alcanzar a asestar una exposición contundente.



¿Para qué sirven los debates políticos en la actual contienda electoral? ¿Cuántos ciudadan@s programan su valioso tiempo para conocer las “propuestas” de los interesados en un cargo de representación popular?



A 17 días del llamado a las urnas, el debate de ayer con los 13 candidatos vino a confirmar, una vez más, que son demasiados personajes para alcanzar el interés de los votantes. Se constató también que no sólo se trata de decir “qué” si está invisible el “cómo”, y que la experiencia en la administración pública en defensa de la credibilidad y confianza no es suficiente ante un entorno que cambia a diario y que muestra una realidad lastimosa en el gran tema que todas y todos aprovechan como una panacea: la seguridad.



No pueden continuar con esa promesa como estandarte porque se trata de una área técnica en donde, precisamente, la intervención de los políticos ha demostrado el fracaso de sus acciones para tratar de erradicar los problemas derivados de la inseguridad y no se puede dejar todo en manos de la protección -como ayer lo dijo un candidato- de “San Miguel Arcángel”.

Si Zapopan se perfila a ser una contienda “cerrada” será por otras circunstancias y no -aceptémoslo- por el nivel de presentación y debate que ha dado hasta ahora el grupo de aspirantes.



