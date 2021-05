¿Y yo por qué?

A ver, vamos poniendo las cuentas claras: ¿Cómo me vienes a pedir seguridad, agua y aire limpio al mismo tiempo? ¡Pues ni que fuera yo el gobernador de Jalisco! Ya sé, ya sé: en campaña dije otras cosas, pero eran para que tu corazón latiera con fuerza por este movimiento. ¿A poco no te faltaba tantita esperanza? ¿Y acaso no te la di con esos discursos que harían palidecer al mismísimo Winston Churchill? Pues ahí está… De nada.

Además, si lo piensas un poquito el problema que hoy vivimos es por tu culpa. Tan fácil que era votar en bloque por nosotros, ¡pero no! Tenías que darle tu tacha por la Presidencia al de enfrente, al que nomás quiere que a Jalisco le vaya mal para que en estas elecciones sea él quien gane tu simpatía; esas simpatías que tanto presupuestESFUERZO nos costó obtener.

Sí, en realidad es tu culpa, ya me di cuenta. Tú provocaste esta crisis de violencia, de desabasto de agua y de bosques incendiados. ¡No metas a mi lengua larga de 2018 en esto, eso no tiene nada qué ver! Lo de ahorita es provocado y viene nada más y nada menos que desde los mismísimos Sótanos del Poder, esos que tienen su sede en la Ciudad de México pero que abren sucursales ocasionales en el Estado.

Tampoco te me vayas para atrás, yo sí estoy aquí para atenderte. Debes saber que el pueblo me eligió y que Dios mismo había decidido que me tocara estar al frente de esta crisis en mi Estado por alguna razón, y entendí que no nos iba a dejar solos. Claro que hablo de la del Covid-19. Y sí: porque yo te quiero es que te encerré un ratito. Te cerré el negocio, lo sé, pero también dejé unos cuantos abiertos para que no todos nos fuéramos al carajo. Si lo piensas bien soy un tipazo, la verdad.

¡Ahí vienes otra vez con el tema del agua! Pues ni que fuera para tanto, si sólo es agua. Es cosa de aguantarte tantito las ganas de ir al baño y comer en el mismo plato unos cuantos días. Ahí tienes. De nada 2.0.

Además, ¿sí sabes que no lo digo yo? Lo dicen nuestras leyes: la responsabilidad primaria es del Gobierno federal. Allá viven los malos; acá estamos los buenos, los que damos la cara. Allá están los que frenan los proyectos estratégicos; acá los que pedimos préstamos para darte despensas.

Ahora vienes a echarme en cara lo de la Presa El Zapotillo. Yo no recuerdo haber dicho que éramos aliados de Temacapulín, más bien dije que necesitábamos sus votos, de eso sí me acuerdo. Además, la presa ya está construida y ya se aventó mucho dinero allí. ¿Qué más da que ya cierren la compuerta y te empiece a llegar esa preciosa agua que tanto anhelas a tu casa?

Lo de violencia se cuece aparte. Eso sí pregúntaselo al fiscal, que para eso ahí lo sigo teniendo. Yo sólo te digo que hay una diferencia e-n-o-r-m-e entre violencia y seguridad, y esta última sí me dijeron que la estamos atendiendo. Acá te venimos manejando lo que viene siendo el detener ladrones de autos, casas y submarinos de vainilla. Además, recuerda que los malos se matan entre ellos. Tú nomás no seas malo y listo. De nada 3.0.

Ah, también el aire. ¡Todo quieres! Ya te dije que esa bronca es orquestada —porque allí orquestan— por los Sótanos del Poder. ¿No me crees? ¿Cómo te explicas, entonces, un ataque coordinado con siete incendios provocados al mismo tiempo y en la nochecita? Es el mal, hermano, el maligno.

Yo lo único que te puedo decir es que este movimiento de hombres y mujeres libres, dispuestos a cambiar la historia de Jalisco, de México y del planeta entero, necesita defenderse. Tú deja de venir a preguntar cosas que no me tocan y vete a cerrar filas a la caminata. Yo no puedo ir, porque ya sería demasiado, pero igual te invito. Es justo que atestigües la primera caminata que cuenta con el sello de calidad de la refundación, y que de ninguna manera estará repleta de burócratas.

Mira, ¿ya viste la hora? Te di más tiempo del necesario. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Aguántate poquito y el 6 de junio no olvides volver a enfilar tu tacha por el cambio. No, o sea, por nosotros, que pese a los sótanos esos seguimos representando al cambio. Porque, ahora sí, esta vez, nos cae si no, Jalisco será la cuna del despertar ciudadano. Es por ti, es por todos. Ni madres que nos vamos a rendir. A darle.