Y ahora... los "montadeudas"

A los contactos del celular de N. comenzó a llegarles una foto de ella y otra de su credencial para votar con la leyenda: “Se busca ratera estafadora”. Su jefa, hermanas, primas y amigas lo recibieron.

Cayó en las garras de los llamados “montadeudas”. Una red de extorsionadores que ofrecen préstamos a través de aplicaciones o apps, que al instalarlas en el celular tienen acceso a todos sus contactos telefónicos.

“Primero empezaron a marcar de números diferentes, de Cancún, de Zihuatanejo, de muchos lugares. Yo no contesté. No contesto números que no conozco. Después, me dice una amiga: `me están mandando unas fotos tuyas y me dicen que tú me pusiste de aval o de referencia´. Y luego me empezaron a hablar más personas para decirme lo mismo”, cuenta N. Querían hacerla ver como si fuera una delincuente, cuando en realidad los verdaderos rateros y estafadores eran ellos.

Recuerda que sacó préstamos en aplicaciones que vio anunciadas en Facebook. No se acuerda si le pidieron foto de su credencial de votar, lo más probable es que sí y que ella se las envió. Y aunque hace meses liquidó las deudas, quienes están detrás de esas apps se quedaron con toda su información. Hoy siguen las llamadas, las extorsiones y, en los últimos días, hasta amenazas de muerte.

“Empezaron a molestar a mi amiga hace como 22 días y a mi jefa también. Un día a mi amiga y al día siguiente fue a mi jefa. Les decían que me ayudaran con 10, 15 o 20 pesos. Por suerte, mi familia y amigos saben perfectamente que no los iba a poner ni como aval ni como referencia”, dice preocupada sin saber qué hacer.

El caso de N. no es aislado. Conozco de primera mano, al menos, otros tres. Ella consultó a un abogado desde que recibió las primeras llamadas, y le aconsejó adelantarse, que les enviara mensaje a todos sus contactos avisándoles que la estaban extorsionando. En su mensaje nos pidió no contestar y no hacer caso, bloquear el número.

“El abogado me dijo que no van a hacer nada, pero es algo que ya se les salió de las manos a las autoridades”, lamentó N.

El tema de los “montadeudas”, incluso, ya escaló a nivel nacional y fue abordado por Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace unos días en su rueda de prensa mañanera. Ahí dijo que estos extorsionadores son parte del crimen organizado y que pediría una investigación, un informe más completo. Llamó a tener mucho cuidado.

Según información que ha dado a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, podría ser casi una centena la cantidad de aplicaciones desde donde operanlos “montadeudas”.

Los casos abundan, no así las denuncias. Lo más recomendable es no enviar ni compartir datos personales en ninguna aplicación del celular, no darle acceso a sus contactos ni a sus fotos.

N. sigue bloqueando números y mensajes. Anoche recibió otro más desde donde siguen amenazándola. Espera que poner la denuncia pueda servir, al menos, de alguna protección. Ella todavía tiene fe.