Xóchitl Gálvez corre peligro

La encarnizada y demencial persecución que Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, sus aliados, simpatizantes y granjas de bots han emprendido en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, a quien han atacado de todas las formas posibles desde que emergió con una fuerza brutal como firme candidata a representar a la oposición y dar la pelea por arrebatar a Morena la Presidencia de la República, pone de manifiesto que la urgencia e insistencia del Mandatario tabasqueño por conocer quién sería el candidato o candidata de la oposición respondía al ahora muy claro objetivo de atacarle, investigarle, destruirle, arruinarle y no conforme con ello encarcelarle.

En ello radicaba la presión que desde hace meses -sino es que años- el Presidente venía ejerciendo frente a los dirigentes de los partidos tradicionales para que definieren y eligiesen a la candidata o candidato que daría la batalla a sus “corcholatas”.

Y en un contexto en que el nombre de la senadora Xóchitl Gálvez ha tomado una fuerza inusitada y un desproporcionado interés entre la sociedad civil, el asunto no sólo no gustó a quienes conforman el actual régimen sino que echaron andar la maquinaria del Estado para ir por ella. Xóchitl se convirtió en la enemiga número uno del anárquico régimen que nos gobierna.

Con el mayor dolo y mezquindad, la hidalguense ha sido atacada desde todos los frentes en los que López Obrador mueve los hilos. Y de ello hemos estado siendo testigos los mexicanos prácticamente todos los días a partir de que la senadora aceptó su interés por abanderar a la oposición en la disputa por la silla presidencial.

Cuando Xóchitl comenzó a contar su historia de vida y ésta empezó a ser replicada en redes sociales y reiterada en entrevistas en los medios de comunicación de mayor difusión, de inmediato surgieron las descalificaciones, agresiones, injurias y hasta amenazas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el principal agraviador. Lo primero que hizo en su enfermizo temor de perder el poder fue disponer del tiempo destinado a las conferencias mañaneras para perseguirle y atacarle a través de burlas, calumnias, vejaciones, ultrajes y una serie de ataques que llevaron a la ofendida a interponer un recurso legal para intentar frenar la locura que estaba enfrentando. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón, emitiendo medidas cautelares por vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de cara al próximo proceso electoral, las cuales impiden al Presidente hablar del proceso electoral por cualquier medio y le ordenan eliminar los archivos de las mañaneras del 3, 4, 5 y 7 de julio o modificarles suprimiendo las referencias electorales.

Lo más inconcebible es que en su afán de brincarse las trancas de la ley, envió de vacaciones a todos los empleados de la oficina de la Consejería Jurídica para no ser notificado, lo cual no pudo evitar, toda vez que el proceso se concretó vía internet después de que las puertas de Palacio Nacional le fueran cerradas al notificador; curiosamente lo mismo que a Xóchitl cuando con amparo en mano intentó hacer valer el derecho de réplica que le otorgó un juez, trámite que como se recuerda, inició luego de que el Presidente tergiversara información que perjudicaba a la quejosa.

La manera de conducirse de AMLO en este asunto no es un tema menor y hay que subrayarlo de esa forma; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos incurrió en una falta que ni personajes tan nefastos de la historia de México habían cometido, es decir, Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta y Porfirio Díaz, pudieron respetar mejor nuestra Carta Magna que el propio López Obrador.

“Por primera vez en la historia aplican medida cautelar contra el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por rebeldía o contumacia, es decir por negarse a acatar la ley. Algo así tan vergonzoso no había sido aplicado a ningún Presidente de México, ni siquiera al chacal de Victoriano Huerta ni al vendepatrias de Antonio López de Santa Anna”, escribió el especialista Claudio de la Llata para La Carpeta Púrpura.

“AMLO que calló al Presidente Vicente Fox diciendo “cállate, chachalaca”, ahora se convirtió él mismo en la chachalaca, a la que el Poder Judicial en un acto histórico le ordena que se calle.

Esto es un hecho históricamente vergonzoso, porque es el primer precedente legal.

Aun en las peores épocas y momentos como el de Victoriano Huerta, éste no se atrevió a generar acto de contumacia que diera origen y motivo a ser reconvenido de esa forma por el Poder Judicial.

La rebeldía a cumplir la ley y sus ordenamientos que de ella emanan es algo grave que no ha pasado en 203 años de existencia de México soberano”, sostuvo el investigador.

Por si no fuese suficiente, el Presidente dispuso de toda la fuerza del Estado para hacerse de información reservada en instituciones gubernamentales para ventilar contratos de las empresas privadas de la senadora, incurriendo en otra serie de ilegalidades (entre ellas la calumnia) por las que la ex delegada ya también inició procesos judiciales.

Imitando a su Tlatoani, la mafia política, los chairos y las granjas de bots han desatado el mayor ataque contra Xochitl; los que no tienen mayor poder se concretan a insultarla, desacreditarla, humillarla, hacerle memes y replicar noticias de esas que paga el Gobierno a pasquines y medios chayoteros, pero los que sí encabezan oficinas o secretarías de Gobierno intervienen sus comunicaciones, le revisan cuentas y contratos, la espían y la denuncian como es el caso de un senador de nombre Víctor Hugo Romo de Vivar, quien la acusó ante la justicia de por presuntos actos de corrupción, siendo que si en este país existiese la justicia él es quien debería estar tras las rejas después de que han salido a la luz los actos de corrupción en que incurrió siendo alcalde en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El asunto es que Andrés Manuel finalmente ha obtenido una pista de quién podría ser la candidata a la que se medirá una de sus “corcholatas” -que por cierto a pesar de su enorme despilfarro de recursos en promocionarse no pintan y por el contrario parece que cada día se apagan más lo cual consta al observar la imagen de Claudia Sheinbaum del jueves en el aeropuerto de la Ciudad de México, circulando cuál fantasma sin que nadie siquiera voltee a verla mucho menos pedirle una selfie para el recuerdo-, y no se puede dejar de intuir que Xóchitl Gálvez está en un inmenso peligro; tanto por la locura con que se gobierna desde Palacio Nacional como por la colosal estulticia de no pocos de los simpatizantes de AMLO.

