Xóchitl, ¿...y ahora?

Aquel incidente de la mañana del 12 de junio pasado cuando Xóchitl Galvez llegó a la puerta de Palacio Nacional a tocar la puerta para reclamar el derecho de réplica en la mañanera y nadie salió a abrirla -por recomendaciones del inquilino-, provocando un efecto que nadie, pero que nadie imaginaba, y que de manera sorpresiva llamó la atención de millones de mexicanos que levantaron la cabeza y que ante un panorama pesimista respecto a la elección presidencial del año próximo, de pronto se mostraron optimista porque se imaginaron que sí se veía una luz al final del túnel, con el pasar de los días y las circunstancias que se han presentado, todo para indicar que el impacto de la sorpresa se empieza a desvanecer.

Aunque los tiempos dentro de la ley electoral no están aún autorizados, el oficialismo ya tiene echada a ‘marchas forzadas’ toda la maquinaria y está en plena campaña. Y la reacción desde la oposición debe ser en el mismo sentido y máxime cuando los sondeos de opinión muestran, que a pesar de la sorpresa y el optimismo creado, la ventaja de Claudia sobre Xóchitl es muy marcada y considerable.

Hasta el momento, Xóchitl con una sonrisa, de manera tranquila, muy ingeniosa y a veces hasta simpática, ha logrado reaccionar a los embates que desde Palacio, Morena y sus seguidores ha recibido. Pero ya llegó el momento de dejar de lado las ocurrencias y darle continuidad a lo que nació de una petición legítima de réplica, convertida en sorpresa y que hay llevarlo al siguiente nivel.

Hay que cambiar la sonrisa y las ocurrencias por los planteamientos más formales. Las respuestas ‘populacheras’, las palabras altisonantes -que son parte de su vocabulario y de su idiosincrasia- las puede usar, pero solamente como complemento, no como contenido. Hoy, lo que urge es hablar de la realidad en que nos encontramos con un país muy dividido y polarizado, con prioridades equivocadas y hacer referencia a planes y propuestas concretas de gobierno que intenten corregir aquellos caminos, rumbos o derroteros que se considere no llevan la dirección correcta. Ya no hay tiempo que perder. Hay que dar el golpe de autoridad, mostrando esa nueva visión que requiere el país y de esa manera convencer a muchos de los 98 millones de potenciales electores que en su voto tienen el poder del cambio. De esa lista nominal de votantes, solamente un 25 por ciento está del lado del oficialismo -de acuerdo con los promedios de los últimos comicios-, el resto - 73.5 millones de personas- son parte de la combinación de quienes sí cumplen con su derecho al voto y los abstencionistas.

No hay que dejar morir el impacto de la sorpresa que representó el surgimiento de su figura por una circunstancia accidental, ni depositar el ‘capital’ en la simpatía de la persona, en destacar su iniciativa como emprendedora, como empresaria exitosa o comprometida como funcionaria pública. Todo eso no es suficiente y no es lo que México necesita. Urge que Xóchitl hable -no solo con ocurrencias y respuestas simpáticas- de la visión política y social, además de proyectos concretos. Empezar a mostrar los rostros de quienes serían los protagonistas que acompañan el proyecto de gobierno que intentará hacer realidad la sorpresiva esperanza que nació el 12 de junio.



Daniel Rodríguez

