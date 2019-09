"Vientos de tormenta"

Por los medios noticiosos nos enteramos que la realidad que ahí se refleja está de dar miedo, terrible la inseguridad, aumentan los desaparecidos, los muertos aparecen en cementerios clandestinos, los delitos quedan impunes y hay la sensación de que aumentan en una cantidad incalculable que de la fregada lo del dengue, que los federales quieren recortar a la lana tapatía, que las aguas atípicas están mojando, que ahora ya se armó la gorda y tiemblan llorosos los huachicoleros, que dijo la niña Greta que esto está a punto de estallar, que caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias la madre naturaleza tomará cumplida venganza terrible contra aquellos que osaron contaminar; los dioses naturales están furiosos por la falta de respeto de la gente con ella y a toda luces lo que viene a complicar el asunto, el estado federal ve que estamos tan felices con sus acciones que aceptaremos que nos den menos lana presupuestal. En fin la cosa según los medios y las voces públicas y sabias dicen que esto está del perrazo.

Desde el punto de vista de cada quien esto será o no cierto pero lo que yo creo que su visión tendrá adicionalmente una fuerte carga de desánimo, mucha gente anda con las pilas bajas lo que hace que, si usted no pertenece a la urbe pública -que esos mientras les dure la chamba, parecen estar muy contentitos y para ellos no pasa nada y son víctimas inocentes de la incomprensión de la raza pelona-.

El suscrito, o sea yo, no tiene certeza de que el número de desaparecidos sea real, pero de serlo, me parece que a la familia y gente cercana de los desaparecidos se me figura que es lo más espantoso que le puede pasar en esta vida, recuerdo con dolor hace muchos años que una señora huérfana, porque había perdido un hijo desaparecido veinte años antes de que me lo contara y me dijo: mire ya hace veinte años se perdió mi hijo y desde entonces cada que entro a cualquier sitio lo busco, esto fue hace muchos años y lo recuerdo frecuentemente, por ello comparto el sentimiento de los cercanos y no me parece exagerada ninguna manifestación o exigencia que estos hagan ya que es algo que rebasa mi entendimiento sin que tenga ningún proyecto de solución fuera de mi solidaridad que bien poco vale.

Según nuestras amadas autoridades en cuanto a la violencia siempre declaran, basado en “otros datos” que las actividades violentas descienden en número o que las víctimas son delincuentes, lo que seguro les satisface personalmente pero a la gente común no.

Y qué decir del dengue, que lo declaren epidemia o no, como quieren los políticos, lo que importa es tener éxito en su combate, el Secretario del ramo, a quien admiro personal y profesionalmente, dirige el combate a la gente, probablemente con razón pero sin éxito y recordé una vez que íbamos en un camión y llovía, los vidrios se empañaban y el chofer solo atinó a gritar: no respiren.

