Una feria global de la escena

Guadalajara y sus artistas escénicos (y los de México también) tenemos razones para celebrar. Se llevará a cabo por primera vez en nuestra ciudad (no así en México) el Congreso ISPA (International Society for the Performing Arts): un encuentro de productores, artistas, fundaciones, gestores, consultores y creadores de plataforma global, representando a 56 países. Este potente proyecto (sin precedente) es un esfuerzo articulado por parte de la Secretaría de Cultura (¡bravo!) y la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural de la UdeG, esta última instancia, la cual es el brazo cultural de la máxima casa de estudios -desde mi perspectiva-, es la verdadera y orgánica responsable de arrojar la iniciativa para aterrizarse en Guadalajara. Y lo que se espera con la realización del ISPA en nuestra urbe es grande, el evento se llevará a cabo del 27 al 31 de mayo de este año.

El ISPA es una red internacional que se congrega en Nueva York y propicia el Congreso en varias ciudades, al parecer esa interculturalidad parte de su esencia y misión, así también se encuentra en el ADN de la organización el interés por la vinculación entre los artistas para articular la internacionalización de proyectos. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas; Lincoln Center, el Festival de Edimburgo y el Theatre Projects, son algunos de los organismos que conforman al ISPA.

Lo que el Congreso ISPA puede detonar y dinamizar para la ciudad en términos artísticos-culturales es enorme. Ya se ha visto lo que proyectos como el FIL y FICG han logrado. Eso por un lado. Por otra parte la comunidad creativa local (solo la local, que es digamos la que nos interesa) pues tendremos que trabajar y enfrentarnos con dignos mecanismos en una plataforma que nos obligará a revisar nuestros contextos, nuestras formas de vinculación, nuestra trabajo y seguir avanzando.

Estaremos trabajando en el tejido fino, nos obligarán a meternos a otras plataformas donde lo único que puede suceder, es el crecimiento.

Lo que sucederá en mayo es un programa durante dos días en los cuales se llevarán a cabo talleres académicos dirigidos a la comunidad artística y luego, se realizarán tres días de Congreso dentro del cual se abordarán diversos temas enfocados a las artes escénicas. Una de las actividades estrella del ISPA es el Pitch New Works, previo a cada edición se realiza una convocatoria pública en la que se seleccionan 10 proyectos. En el caso del “Pitch” es importante meterse a la página del www.ispa.org, porque la convocatoria ya está abierta.

