Una buena y una mala, que tristeza

Iniciamos con la buena noticia, hace unas semanas se inauguró en la ciudad de Querétaro el Estadio Olímpico Querétaro, con una pista certificada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) con gradería para más de cuatro mil personas y un gimnasio de primer nivel, esto es un impulso importante para el atletismo en el país.

En San Luis Potosí desde hace algunos años el estadio de futbol Plan de San Luis se convirtió en un centro de alto rendimiento.

¿Por qué Querétaro y San Luis y no en Jalisco? Desgraciadamente en nuestro Estado no tenemos ninguna instalación deportiva de ese nivel.

La mala

Para los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 que nos traen muy buenas memorias, se edificó el Estadio Panamericano de Atletismo donde se vivió la primera medalla individual para Jalisco en 16 ediciones de estos Juegos obtenida por la atleta Gaby Medina en los 800 metros, logrando la presea de plata; las dos medallas de oro de Marisol Romero en los cinco y 10 mil metros, el oro de Juan Luis Barrios en los cinco mil metros y la plata de Juan Carlos romero en los 10 mil. Estos son los momentos más vibrantes en el recuero de dicho evento en el Estadio Panamericano de Atletismo, con una hermosa pista certificada por la IAAF, pero desgraciadamente este inmueble ya quedó en el recuerdo, porque no existe más.

Viva el beisbol, muera el atletismo

A las mentes brillantes en ese tiempo se les ocurrió hacer el Estadio Panamericano de Beisbol en la zona de Los Altos de Jalisco, pero muy lejos de nuestra área metropolitana, ¡que brillante idea!

Entonces con el impulso de traer el beisbol profesional a nuestra ciudad, no se encontró otro inmueble ideal, y se apropiaron del estadio de atletismo que se convirtió en la casa de los Charros de Jalisco.

¿Elefante blanco?

Se dijo que utilizaron ese estadio porque no estaba en uso y que se había convertido en un elefante blanco, pero no se usó adecuadamente, no se permitía entrenar, no se hizo uso adecuado de la gran pista con eventos nacionales e internacionales, simplemente no se fomentó el atletismo y se quedó en el olvidó.

Claro que el beisbol es un gran espectáculo para la ciudad y un gran negocio, pero nunca se debe de sacrificar un deporte por otro deporte, total el atletismo en Jalisco ya no tiene pista certificada, que tristeza, que tristeza. Viva el negocio, muera el atletismo.

Pero la luz aún se asoma, a pesar de estas carencias, nuestro Estado tiene cuatro boletos por primera ocasión para los Juegos Olímpicos, qué sería si tuvieran más facilidades.

alfarzapalo@hotmail.com