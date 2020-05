Por Luis A. Orozco*

La pregunta comenzó a tomar forma en mi mente hace unas semanas. ¿Es este un experimento en una placa de Petri? ¿Es este un ejemplo más de la dinámica de la supervivencia de las bacterias cuando son atacadas por virus? He estado hablando a través de Zoom sobre esto con tres estudiantes universitarios, dos que terminan esta primavera y una con un año más para acabar. Dos han estudiado filosofía y dos son estudiantes de física, en la Universidad de Maryland.

No me he sentido tan parte de un experimento como ahora. La sensación de que gran parte de lo que creo que me caracteriza como humano es irrelevante me invade la mente con fascinación y miedo. Los humanos somos las bacterias en la placa de Petri: el planeta Tierra. Trato de pensar que esta pandemia contrasta las dos formas diferentes en que los humanos usamos la información y el virus. Joey me refirió a la historia de Asimov “Engendra allí un hombre... “donde el personaje principal, el Dr. Ralson, un exitoso físico nuclear en la guerra fría afirma que somos bacterias en una placa de Petri, y él se está acercando al borde. Afirma que alguien está guiando el experimento, nos está cuidando. Parece que tenemos que ir al borde de la placa de Petri, y esto ungirá a los que lleguen con algo especial. Sin embargo, me encuentro sin esa ventaja. Donde vivimos en el planeta Tierra, la Tierra es la superficie de una esfera, por lo que no tiene borde, parece que damos vueltas y vueltas y no encontramos ningún borde. No podemos alcanzarlo y no hay sustancia mágica en la frontera que nos haga cambiar o morir.

Este es un experimento en el que todos participamos, y no solo involucra biología y medicina, sino también economía, educación, sociología, psicología y muchas otras disciplinas. No nos pidieron ser voluntarios. Como dijo Julia con asombro cuando le expliqué mi idea: ¿pero quién tiene la bitácora del laboratorio? Añado: ¿Quién diseñó el experimento? ¿Quién es el ayudante del laboratorio? ¿Quién es el investigador principal? No hay nadie, somos nosotros y es el virus en esta placa de Petri. Este es un evento que cambia y cambiará el mundo y esperamos sobrevivir.

Nosotros, una clase de vida que ha alterado mucho esta Tierra, contra un virus que logró infectar a algunos de nosotros y creó una tormenta perfecta. La forma en que nos conectamos antes de la pandemia lo hizo ideal para que este viajero invisible, a nuestros ojos, se expandiera a la mayoría de los lugares de la tierra. Esto es fascinante. Tal vez, como dijo Julian, nuestra pasión por tomar fotos de nosotros mismos por todo el mundo como uno de los capitales sociales más importantes debería cambiar.

Harari declaró en una entrevista con El País [1] el otro día: “La gran ventaja de los humanos sobre los virus es la capacidad de intercambiar información. Un coronavirus en Corea y un coronavirus en España no pueden intercambiar consejos sobre cómo infectar a los humanos. Pero Corea puede enseñar a España lecciones valiosas. Incluso el aislamiento requiere información”.

La forma ideal de combatir los virus es desarrollar inmunidad, que toma la forma de anticuerpos que ayudarían a atacar el virus recién llegado al cuerpo vivo. Sin embargo, la lucha de una bacteria con un virus ha resultado ser una de las fronteras más fascinantes de la investigación en biología en la actualidad. Una de las formas en que esto se descubrió comenzó con el hecho bien conocido de que el yogur requiere bacterias. Muchos hogares preparan su propio yogurt y conocen la fragilidad de la bacteria. En algún momento las bacterias se enferman y mueren. Sin embargo, otras bacterias que producen yogur sobreviven. Un estudio científico descubrió que había partes de la información genética del virus ya insertadas en las bacterias sobrevivientes; Tener una parte de esa información en el código de bacterias sirve para identificar y destruir el virus. Me gusta pensar que las bacterias han encontrado un uso para la información simple que tiene el virus y han construido una estrategia de defensa con eso. Las bacterias parecen tener una biblioteca de piezas de virus que usan cuando son visitadas de nuevo por virus del mismo tipo. El estudio del proceso de inserción de la información sobre el ADN existente se ha dilucidado y ha demostrado un potencial increíble para modificar el código genético existente en todos los organismos vivos, incluidos los humanos. Se llama bajo el nombre de repeticiones palindrómicas agrupadas regularmente entre espacios (CRISP por sus siglas en inglés). De una manera muy abstracta, también tenemos que entender el código genético del virus, su información, encontrar sus funciones para identificar una debilidad, establecer una estrategia y guardar esa información para su uso futuro.

Volviendo a Harari, en la misma entrevista dijo: “los científicos actuales solo tardaron dos semanas en identificar el nuevo coronavirus, secuenciar su genoma y desarrollar una prueba para identificar a los infectados. La humanidad ha estado ganando la guerra contra las epidemias porque en la carrera armamentista entre patógenos y médicos, los patógenos se basan en mutaciones ciegas y los médicos en el análisis científico de la información.” El mejor uso de la información es la estrategia ganadora.

Es angustioso y desagradable ver cómo hemos desperdiciado esa ventaja de información, pero nuevamente los humanos somos una especie de rituales y ficciones. Eso es lo que seguimos, y ha tenido éxito en nuestra evolución biológica en este entorno. Las tecnologías desarrolladas han hecho posible que más y más de nosotros habitemos la Tierra. Esto ha hecho que la Tierra sea menos hospitalaria para la vida, incluida la vida humana. La aparición del primer caso en dos lugares diferentes en la Tierra, produjo respuestas drásticamente diferentes.

¿Qué nos hace humanos? nuestros rituales y ficciones ¿O es nuestra mejor capacidad para procesar información con la ciencia? La tensión entre nuestras creencias, nuestras normas sociales, nuestras reglas económicas e incluso nuestras alegrías y placeres y lo que la ciencia dice que debería ser nuestra estrategia para controlar la pandemia es enorme. No parecemos aceptar que el distanciamiento social ayudará; ¿Cómo vamos a mostrar compasión? Hemos evolucionado para estar juntos, interactuar, formar grupos sociales y equipos cooperantes. Sin embargo, también hemos aprendido a buscar, transferir y procesar información. Cuando los médicos y las enfermeras se enfrentan a decisiones de vida o muerte en todo momento, luchan por mostrar compasión.

Recuerdo y reconstruyo un pensamiento de Viktor Weiskopf de que la ciencia es lo que hace que la compasión sea efectiva. ¿Podríamos entender eso en medio del ruido y los fuertes gritos y temores que parecen atraernos a todos en nuestro encierro? Una vez que el polvo se asiente, estoy seguro de que habrá una gran inversión en ciencia, pero ¿qué pasará con las pensadoras y los pensadores que también necesitamos, aquellos que pueden ayudar a encontrar por qué debemos mostrar compasión?

¿Cómo nos transformaremos para adaptarnos a un mundo después de la pandemia? Pienso en el final de Los Pájaros de Hitchcock, donde las aves todavía están allí, pero no están atacando. Este es un planeta de virus. Reconocer nuestra ventaja en el procesamiento de la información es importante, procesarla y usarla es nuestra única opción que puede brindarnos la ventaja hasta que la vacuna esté disponible. Quizás sea hora de comenzar una conversación sobre información y compasión.

[1] Yuval Noah Harari: “La mejor defensa contra los patógenos es la información”. Entrevista de Guillermo Altaress por correo electónico, 22 Marzo 2020. El País.

*Luis A. Orozco es profesor de Física en la University of Maryland.