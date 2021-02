Un asunto pendiente

¿Te vas a quedar esperando, o lo vas a resolver? Es el gran problema, de muchas personas, que posponen las cosas y no las resuelven en el momento. Van dejando sus asuntos para mañana, en vez de resolverlos hoy.

Los asuntos se tienen que resolver, enfrentándolos, no hay de otra. Lo que tienes que hacer, hazlo ya ¿para qué te esperas? Son mejores los resultados si de una vez por todas lo haces y ya no dejas para después, eso que has venido posponiendo.

La psicología de la procrastinación, tiene que ver mucho con una extraña pereza mental que tiene adormilada a la voluntad y no deja hacer las cosas con determinación y firmeza.

Se va uno conformando con sacar adelante lo urgente e inmediato y lo importante se va deje y deje para después. Hasta que, finalmente, lo importante es ineludible y ahora sí hay que hacerlo porque se agotaron las fechas límite, como es el caso de sacar un pasaporte, una visa o pagar el predial. Es lo mismo que les pasa a los estudiantes que quieren preparar su examen sólo el día anterior.

También los alimentos tienen caducidad, por ello hay que consumirlos, si no se van a tener que desperdiciar. Y de igual manera una relación que no se cultiva, como se hace con una planta, se va a secar y todo por no hacer lo correcto en el momento que toca.

Hay quien felicita al pariente un día después del cumpleaños, porque no lo hizo en el momento exacto, lo dejó para después.

Una clave fundamental para vivir con más plenitud es, precisamente, estar bien anclado en el presente y sacar los pendientes de hoy. Por lo mismo, te invitamos a que revises tus pendientes y ya no los pases para un incierto mañana. Hazlo y punto. Sin pretextos ni justificaciones.