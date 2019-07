Un año después ¿es usted de los entusiastas, de los arrepentidos, de los eternamente enojados, de los del “se los dije”, o de los de “no está tan mal, a pesar de todo”? Hay una categoría que no cabe cuando se trata del pensar el primer año del triunfo de López Obrador: los indiferentes. Si algo ha logrado el Presidente desde el día mismo de su elección hace un año es que todos los días hablemos de él, y esa es quizá la mayor manifestación de su poder.

Antes de que rinda su informe -que no es informe- vale la pena hacer un balance, lo más sereno posible y alejado de las formas que en muchas ocasiones es lo más controvertido. Nunca habíamos discutido tanto las formas de un Presidente que resultan absolutamente chocantes para algunos e hipnotizantes para otros.

Un año después todos los indicadores macroeconómicos están estables. Esto es, la pretendida debacle económica no llegó por el simple hecho de que López Obrador haya ganado la elección. Eso no quiere decir por supuesto que no existan riesgos, muchos de ellos producto de una inestabilidad mundial que hace difícil cualquier pronóstico, otros, no pocos, derivados de las señales encontradas que manda el Presidente un día sí y otro también; la inversión no ha fluido como se esperaba por falta de confianza y eso sí es atribuible a la forma particular de gobernar.

Políticamente la debacle que esperaban algunos tampoco llegó, así como tampoco eso que pomposa y ególatramente llaman la Cuarta Transformación

Políticamente la debacle que esperaban algunos tampoco llegó, así como tampoco eso que pomposa y ególatramente llaman la Cuarta Transformación. El régimen de partidos con todos sus problemas, bastante críticos, sigue vivo; las instituciones fundamentales de la República y la división de poderes funcionan y las presiones de López Obrador a la postre han servido para demarcar claramente sus diferencias. Hay, sin embargo, otras instituciones, todas aquellas que hemos creado para evitar la arbitrariedad del Estado, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta la Comisión Reguladora de Energía, por citar solo dos de las más vapuleadas, que han sido objeto de persecución de parte de un Presidente que no le gustan los contrapesos más allá de los esenciales de la República. Para él todos los organismos autónomos o descentralizados no solo le quitan margen de decisión a la presidencia, sino que le quitan recursos para su proyecto de nación.

Lo más controvertido sin embargo en este año de mandar y siete meses de Gobierno de López Obrador ha sido su constante afán por polarizar, nombrar al enemigo, descalificar, su uso del discurso como una forma de ejercicio del poder. Si algo ha logrado el Presidente en estos meses es imponer el habla y los temas de discusión; ha usado la confrontación y la banalización como una forma de identificación de los suyos frente a ese otro imaginario, pues no tiene nombre ni rostro, y que representa todos los males.

Nadie puede decir, un años después, que México no ha cambiado, aunque esté muy poco claro a dónde vamos.

