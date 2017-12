Tri de Sol y sombra

A seis meses de concluya el ciclo mundialista con la Copa del Mundo de Rusia 2018, para el cual la mayoría de las Selecciones le debieron de haber dedicado tres años y medio de preparación, con base en ese trabajo, ya varios han cosechado lo que en ese lapso sembraron. Unos ya se preparan para ver el Mundial por televisión y otros afinan los últimos detalles para llegar en la mejor forma posible.

En México las preguntas siguen siendo las mismas que a lo largo del proceso de Juan Carlos Osorio ¿para qué está la Selección?, ¿a qué juega, cuál es su estilo y cuál es su cuadro base?

Con el correr de los partidos, el equipo mexicano fue perdiendo el enamoramiento de los aficionados, la gestión del colombiano ha entregado más número negros que satisfacciones. Todo el mérito de la magnífica eliminatoria mundialista no fue suficiente para sembrar un mínimo de convencimiento sobre los alcances que este equipo puede tener ¿cuál es el verdadero nivel del Tri? Es otra de las preguntas sin respuesta.

El exultante entusiasmo que les provocó a Decio de María y Guillermo Cantú el calificar “caminando”, no logró contagiar a muchos, debido a que en el año no todo fue el Hexagonal eliminatorio de la Concacaf; en la Copa Confederaciones fue más el desencanto que la satisfacción que dejó la participación mexicana en este certamen, en el que no pudo con Portugal, fue exhibido y goleado por un equipo alterno de Alemania, habiendo superado apretadamente a Rusia y Nueva Zelanda. México culminó en el cuarto lugar, sin dar muestras de un avance futbolístico importante.

En la Copa Oro, Jamaica fue el némesis del Tri de Pompilio y Osorio; en dos enfrentamientos no le pudo anotar un solo gol a los caribeños, que despacharon de regreso a México en Semifinales. Cierto es que el seleccionado azteca no fue con sus mejores jugadores, y que no había el compromiso de conquistar el título, pero se pudo hacer más.

El año concluye con unos lineamientos marcados por Osorio que anticipan que sin importar si juegan, mucho, poco o nada los “europeos” y los “californianos” son inamovibles de sus convocatorias, y fuera de sus infaltables de la Liga MX hay cierta denostación para quienes atraviesan un buen momento en sus clubes y que piden a gritos, sin ser escuchados, su convocatoria.

Como cada año los partidos “moleros” cumplieron su cometido; engordar las arcas de la FMF y fomentar el estancamiento. En lo que a partidos de preparación se refiere, sin duda lo que más valió la pena fue la mini gira europea en la que la Selección empató con Bélgica y venció a Polonia.

En la Fecha FIFA del mes de marzo del año próximo, que será la única antes del Mundial, el Tri se medirá a Islandia y Croacia, equipos a los que se enfrentó este año. En febrero pasado en Las Vegas derrotó 1-0 a Islandia y en mayo perdió ante Croacia 2-1 en Los Ángeles, en el encuentro en el que Javier “Chicharito” Hernández anotó su gol 47 para convertirse en el goleador histórico del Tri.

Para 2018 sería bueno que vinieran tiempos mejores.