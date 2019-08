Tipos de delineado de ojos

Bienvenidos una vez más a este espacio, con el gusto de saludarles y desearles un excelente inicio de semana. El día de hoy hablaremos de lo que decimos sin hablar ¿Sabías que entre un 60 y un 70% de lo que se comunica es mediante el lenguaje no verbal? Por ejemplo: posturas corporales, movimientos, miradas, gestos involuntarios. Por eso, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice además, el lenguaje no verbal es muy útil para desarrollar otras habilidades y competencias. A continuación te mencionaré las expresiones no verbales más comunes:

Los gestos de la cara pueden dar la información de inseguridad: Si nos tocamos la oreja es señal de no querer escuchar; si nos tocamos la nariz, la persona puede estar mintiendo; y si nos tocamos el cuello, la persona duda de lo que está diciendo. La mirada también dice mucho de nosotros: Levantar las cejas es como un saludo, o agrado y lo utilizamos para gustar. Si mantenemos la mirada fija, es que estamos mostrando interés. Las posiciones de los hombros son una zona ignorada pero déjame decirte que comunican nuestro estado de ánimo: Una persona cabizbaja, con los hombros encogidos, denota tristeza. En cambio, una persona con los hombros hacia atrás, la espalda recta y erguida, muestra todo lo contrario. La posición de las manos la utilizamos para señalar y apoyar los mensajes verbales: Los pulgares fuera de los bolsillos muestran confianza y autoridad. Si dejamos las manos en los bolsillos, expresamos pasotismo. Sujetar la otra mano por la espalda demuestra nerviosismo. La posición de las piernas también es importante: Las piernas separadas son un gesto más de dominio. En cambio, las piernas enroscadas denotan timidez.

Para aprender más acerca de cómo cuidar tu lenguaje verbal y no verbal entre otras cosas más que te ayudarán a dar la mejor impresión te invitamos al curso de personalidad con automaquillaje o asesor de imagen para que perfecciones tu estilo y el de las personas que estén cerca de ti.

No te pierdas la oportunidad de iniciar tu propio negocio estudiando los diplomados de maquillaje profesional, o personalidad y automaquillaje asesor de imagen. Inscripciones abiertas.

Para más información comunícate al teléfono (01-33) 3121-0180. Visítanos en Avenida Guadalupe #690, colonia Chapalita y en Facebook/YouTube: Escuela Clase y Estilo. Al presentar esta columna obtén una media beca.