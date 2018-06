Tipos de coletas

Bienvenidos a esta sección, espero que tengan un buen inicio de semana. En el artículo de hoy te contaré acerca de los diferentes tipos de coleta y los efectos que causan en el rostro, identificando la ideal para ti, y lo apliques en tu próximo evento.

La coleta o cola de caballo es uno de los peinados más cómodos y rápidos que aportan elegancia sin mucho esfuerzo. Además es ideal para esta próxima temporada, despejando el cabello del rostro.



Coleta Española: Esta coleta va posicionada a dos dedos sobre la nunca, perfectamente peinada o más relajada con mechones sueltos a los costados, ya sean ondulados o perfectamente lisos. Es ideal para alargar el rostro y transmitir elegancia natural.



Coleta Mexicana: Se peina a la altura de las orejas o zona media de la cabeza. No aporta ningún efecto al rostro, y tampoco añade ilusión de más altura, por lo que funciona en la mayoría de las personas, sobre todo en los que tienen un rostro alargado. Para rostros pequeños es mejor evitarlas.



Coleta Coronilla: Esta es una cola un poco más alta que la mexicana. Se coloca justo a la altura del hueso de la cabeza. Su efecto tiene la intención de alargar y estilizar el rostro; aporta altura. Si buscas un look más romántico las ondas en la coleta es tu mejor opción. Por otro lado si lo que quieres es verte sofisticada, una coleta perfectamente lisa es lo ideal.



Coleta Japonesa: Esta es la coleta con mayor altura, la vemos principalmente en editoriales de moda y pasarelas. Perfecta para estilizar y alargar el rostro; recomendada en caras pequeñas y para personas de baja estatura. No temas en arriesgarte a usarla y verte a la moda.

Para que tu cola de caballo se vea más profesional puedes tapar la liga con un mechón, dándole vueltas varias veces sobre esta y asegurándolo en la parte inferior de la liga con un pasador. Termina con un poco de fijador para el cabello para que se mantenga todo en su lugar a lo largo del día.

