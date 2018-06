Teresa Gómez Maldonado

“Decimos SÍ, y, la respuesta debe ser: NO. Hablar lo negativo con respeto y educación. Se abusa del escudo de: “soy muy sincera” rayando en lo desagradable. La Asertividad es el punto medio, entre lo agresivo, y, lo pasivo. Agresivo: se hace porque lo digo yo. Pasivo: hacemos lo que tu indiques. Asertividad: este mi punto de vista, lo dejo sobre la mesa. La Asertividad viene desde pequeños; el ser humano se ha enfocado en lo negativo. Los papás regañan al hijo cuando contestó mal, si no saluda, se ensucio, pero omiten decirles “que bonito contestas a tu abuelita”. Corregimos cuando está mal. No realimentamos, cuando las cosas están bien.”

¿Se corrige como antes?

“Actualmente inflan el ego. Es una generación de niños sobrevaluados. Buscar el punto medio, no irse al extremo. Ni ser agresiva regañando constantemente, ni pasiva pasando todo. Suelen decirles: eres muy inteligente y el mejor, nadie será como tú. Puntualizar en lo particular, felicitarlo si su trabajo está bien hecho. No elogiar todo en lo general. Los Tapatíos decimos todo en diminutivo, ejemplo: Mayita tráeme un cafecito, es un favor, tú decides si lo traes o no. Asertivamente hay, DOS, palabras: Necesito o quiero. Necesito me traigas un café, por favor. Esto al final, por delante el por favor, NO es asertivo. A los hijos les dices; recoge tu cuarto, por favor: diste la orden.”

¿Ante la ofensa, cómo reaccionar?

“Si me enojo al agredirme; yo les di el poder. Usar la, Inteligencia Emocional, y no engancharme. Te sientes lastimada, mete todo, a: “La Nube”, no lo guardes tú. Contéstate: “eso no corresponde conmigo”, si te ofenden, es, “espejo” o “lo que me choca, te checa.” Quieren decírselo a sí mismos. Los muy insistentes que te sacan el tapón: “Disco Rallado”. Cuando ofrecen tarjetas, contestar: “No me interesa en este momento”, sin cambiar una palabra, la gente advertirá que no te moverá. Permisos con los hijos, igual. “Hoy no puedes ir”, sabrá que no cederás.”

¿Funciona como fuimos educados?

“Somos la primera generación regañados por los hijos. Nos fuimos al otro lado del péndulo. Del control desde golpe, dijimos; no hay que traumarlos y sean libres, permitimos todo. Ser permisivos y tan amigos de los hijos. Noooo, están perdiendo la oportunidad de ser su mamá, no perder su jerarquía. Tendrán miles de amigas y, UNA, mamá. El papel de mamá es poner límites, que está bien y mal. Consumismo: Antes que pidan, ya están dándoles todo. Tienes edad para hacer esto. No la tienes para hacer aquello.”

¿Equidad de género?

“Si el hijo pide dinero, lo mandamos con papá. La mentalidad del niño, es: la mujer no tiene dinero. Quien tiene es el hombre, aunque la mujer trabaje y gane más. Debemos decir no traigo dinero, ve con tu papá y yo veo como ayudaré. Queremos ser valoradas, pero económicamente nos ponemos como: NADA. Las mamás seguimos con los mismos virus mentales: el hombre gana más, la mujer no tiene, depende del hombre, cuando ahora trabajan y ganan los dos. Son profecías cumplidoras, lo dicho al muchacho, eso quedará. Culturalmente la infidelidad masculina se acepta, la femenina: no. Tenemos que empezar a educar generaciones diferentes.”

¿Ha perdido la mujer o ganado?

“El hombre proveedor. La mujer hijos y casa. Era hermoso, hecho con amor. Ahora trabajan ambos. El hombre termina su jornada y descansa. La mujer la suya y llega al rol de ama de casa…doble trabajo. Y aporta el 50 % de dinero para ajustar los gastos. Se perdieron muchos privilegios. Podías seguir preparándote desde tu casa, muchas lo hicimos. Los primeros 7 años de los niños son primordiales, si la mamá no tiene necesidad de trabajar dedícaselos a los niños…CON AMOR.

Características NO asertivas.

“Complaciente. Derechos de otros, más importantes, que los míos. Tímido ante superiores. Todo lo toman personal. Pasivo. Agresivo y peleonero. Tiene miedo al éxito. Dan miles de explicaciones. Deprimidos y sin saber por qué. Rodeados de gentes y se sienten solos.”

DERECHOS ASERTIVOS:

-TIENE DERECHO A SER EL PRIMERO. DERECHO A NO DAR RAZONES O EXCUSAS. PROTESTAR POR UNA CRITICA O UN TRATO INJUSTO. DERECHO A CAMBIAR DE PARECER Y COMETER ERRORES. -



Gracias Tere Gómez: me encanta tu sabiduría cotidiana. Siempre en el equilibrio.