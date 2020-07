Tercera llamada, tercera...

Por años los artistas mexicanos que radicamos en el país, hemos vivido un malinchismo rampante por parte de las autoridades, de nosotros mismos y del público en general. Admiramos ciegamente a quien deja su casa y se va en busca de hacer un nombre y formar una carrera en otros ojos. Sí, es cierto que es difícil dejar a la familia, a los amigos, a los maestros y llegar a un puerto desconocido para empezar de la nada sin esa base sólida que significaría estar en casa. Sin embargo, lo que hemos perdido de vista por generaciones, es el trabajo que hacen los artistas locales de otras latitudes. Las instituciones internacionales de gran nombre se sirven cada año de sus aulas y de las academias de las que emergen cientos de músicos, bailarines, pintores, cineastas, actores, cantantes enfilándose generación tras generación a las compañías y producciones que ofrecen trabajo en primer lugar a sus egresados. Es normal que suceda así. Lo que no es normal es trabajar en una comunidad artística sin pies ni cabeza y con un dolor histórico profundo que responde al no reconocer que quienes se quedan, podrían producir y ser la misma escena cultural potente. Hay que ver la selección de obras traídas por compañías y artistas internacionales que sí reciben apoyos sin chistar para presentarse aquí y que no tienen que pasar por filtros burocráticos que parecen más bien obstáculos.

La reflexión escénica de la crisis que provocó el coronavirus fue estudiada, asumida y ejecutada por parte del Conjunto Santander de Artes Escénicas de manera proactiva. Recientemente se dio a conocer la “Sala digital” proyecto en el que se presentará de manera virtual el trabajo de 18 compañías escénicas locales dándole un sentido de identidad, de pertenencia a la comunidad artística jalisciense. Dar espacio para que las voces cantantes suenen es la labor principal de las autoridades culturales aquí y en China. Era urgente que alguien en el Estado, en el país, tomara la batuta y conjuntara los esfuerzos que en medio de la pandemia se seguían realizando a toda costa y contra todo pronóstico. Sí, es cierto, presentarse bajo los nuevos protocolos fue extraño, se tuvieron que modificar obras enteras en nombre de la obvia salud, pero estoy segura que en la historia del arte quedará ilustrada con mucho orgullo la escena local que proveyó el Conjunto Santander. Ojalá se siga produciendo y se siga apostando por estas nuevas prácticas que tanta falta hacían para finalmente sentirnos arropados, valorados y satisfechos de poder trabajar en casa dignamente. Aplausos a la Universidad de Guadalajara, a María Luisa Meléndrez y a los comandantes en jefe que no bajaron nunca la guardia en la Sala 1.

Tercera llamada, tercera…

argeliagf@informador.com.mx

@argelinapanyvina