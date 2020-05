Te digo Degollado para que entiendas Pedro

Mi amor:

Ya ni me importa (mucho) que tengas un declive temerario y que nunca te hayas sometido a lo que realmente necesitabas, un arreglo de fondo que implicaba más que sólo terciopelos y conchas: uno hace lo que puede con lo que tiene corazón, me dijiste un día en voz baja (quizá tenías razón entonces). Tampoco me quita ya el sueño -demasiado- que te hayan pisoteado en últimos tiempos “standuperas” y la Sonora no sé cuál. Qué ¡oye!, tengas que aguantarle a tu jefe en turno tantos de aquellos “festivales” que se hacen en nombre de “la cultura y las artes” y tú ahí de pie sin poder decir nada. Mi pobre, y yo hablando pestes de ti con mis amigas cuando tú ni vela en el entierro tenías, era verdad. El coraje ya (casi) se me pasó te juro. Lo que pasa es que todavía me acuerdo del eco de los discursos políticos que tanto ensucian la acústica de tus muros y siento -no sé tú que opines-, que muchos se debieron haber dedicado a la artisteada cielo, digo, si tanto les gusta estar ahí arriba actuando; ¿no se habrán fijado que en otros lugares no se lucen los políticos sino los artistas nada más? Si bueno, sí los perdonamos, ya sé, ya sé que te usaron. No, no, no los vamos a dejar ahora que regresemos a la nueva normalidad, sobre todo con todo esto de los recortes que bueno, nos afecta a todos en la crisis por la que no nos hemos visto tú y yo pero oye, ¡Alemania lo que hizo! Aumentar el presupuesto a Cultura. Increíble ¿verdad? Bueno para nosotros es increíble, ya quisiéramos algo de esa normalidad caray. Dices, ¿eh? Que de verdad les falta mucho por entender.

Yo, yo te extraño mi amor. Pero no es nuevo el sentimiento, quién sabe por qué se decidieron así las cosas. La cuarentena con todos ustedes, con tantas decisiones empezó, es cierto, hace mucho tiempo atrás. Nos apartaron de repente como si hubiéramos hecho algo malo. Espero que pronto, en lo que nada, en lo que se deciden, pueda yo volver a pasar frente a ti y así como si no nos vieran te mando un besito discreto -sé cuánto nos celan- en la mañana y alguno que otro en la noche de camino a casa cuando salga tarde, también. Ahora por lo pronto te dejo mi cariño y claro, el texto que también se me grabó cuando pienso en ti: “Que nunca llegue el rumor de la discordia”.

Siempre tuya,

Argelia.

argeliagf@informador.com.mx

@argelinapanyvina