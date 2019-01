Superándose, Charros aplasta a Tomateros y avanza fuerte a Semifinales

Los Charros de Jalisco dieron gran satisfacción a la noble afición que les sigue y apoya, al obtener en tierras sinaloenses el triunfo para emerger victoriosos frente a sus acérrimos rivales, los Tomateros de Culiacán, en la primera serie de Postemporada (denominada de Repesca) rumbo al título de campeón de la campaña 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y ya están en semifinales, dando clara muestra que, aun cuando existen algunos detalles por afinar para consolidarse como uno de los más poderosos de la Liga en esta parte final de la actual campaña, el equipo tiene capacidad para enfrentar con éxito los grandes retos.

Los Charros lograron sobreponerse al golpe anímico de haber dejado ir el triunfo en el primer evento del serial efectuado en el estadio de Culiacán, al perder la ventaja al final del juego habiendo fallado su staff de lanzadores relevistas incluyendo al cerrador estelar Sergio Francisco Romo, para pasar a imponerse en forma contundente en el segundo cotejo desahogado en tierra culichi funcionando bien ese día la maquinaría tanto ofensiva como la defensa, con buen trabajo de los serpentineros, sacándose especialmente la espina el colmilludo Romo.

Los jaliscienses sacaron la casta para triunfar espectacularmente con gala de pitcheo, defensiva y gran bateo en los dos siguientes juegos efectuados en Zapopan, y ponerse al frente en la lucha ante los aguerridos Tomateros de la tierra culichi, habiendo colocado entonces la serie a su favor por tres victorias ante sólo una de los sinaloenses, mas perdieron la ocasión de conseguir en patio propio la cuarta victoria y pasar a la Semifinal como vencedores de la gesta y al caer en el quinto cotejo del serial de siete posibles, se fueron a Culiacán y lograron en forma tan emocionante como dramática esa victoria en el sexto juego, tras intensa jornada de beisbol de gran calidad con preeminencia del pitcheo y buenos lances defensivos por ambos equipos, llevándose el cotejo y la serie los jaliscienses al aprovechar mejor sus opciones, triunfando por una carrera a su favor obtenida en la última entrada frente a ninguna anotación de los rivales, maniatados por el gran trabajo desde la lomita de los lanzadores albiazules.

En el juegazo final de la serie en que Charros doblegó a Tomateros a domicilio para obtener pase a la Semifinal, descollaron los lanzadores albiazules José Pablo Oyervides, Manuel Flores, Michael Allen Broadway, Chad Gaudin y Sergio Romo, en tanto la ofensiva batalló para anotar la única carrera que a la postre significó el triunfo al haber también realizado buena labor los pitchers de la tropa culichi, siendo la anotación provocada por jugada iniciada por el outfielder Stephen Cardullo al llegar a primera base, robarse la intermedia y arribar a la registradora con doblete del noveno en el orden de bateo y magnífico receptor Gabriel Gutiérrez.

No pesó a Charros el inconveniente de no poder contar más con el as del montículo y triple monarca de pitcheo en la campaña regular 2018-2019 de la LMP, Elián Leyva, quien fue llamado por su equipo, los Bravos de Atlanta, ya que el cuerpo de serpentineros que enfrentó el reto funcionó bien maniatando a los culichis.

Se desahogó el Draft de refuerzos para semifinalistas y Charros eligió al experimentado lanzador relevista derecho y ligamayorista de raíz jalisciense alteña, Rafael Martín Romero, con lo que fortaleció su staff de pitcheo.

