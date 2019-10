¿Sistema Anticorrupción infiltrado?

A casi dos años de creado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), los resultados están lejos de cumplir con las expectativas que despertó este modelo que por primera vez en la historia incluyó un componente ciudadano como lo es el Comité de Participación Social (CPS).

La labor realizada por esta instancia integrada por cinco expertos y expertas en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción, que presidió en su fundación Jorge Alatorre Flores, hoy miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y luego Freddy Mariñez, ha sido insuficiente para supervisar y articular a la Secretaría Ejecutiva y las dependencias que integran el SEA (Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa) para que funcione como un verdadero sistema que combata la corrupción y la impunidad.

Esto lo ha advertido sistemáticamente el Observatorio Ciudadano del SEA, que ahora nos alerta de algunos hechos y circunstancias que están entorpeciendo aún más su funcionamiento.

Advierten incluso del riesgo de que algunos de sus órganos estén siendo amenazados de sufrir infiltraciones de individuos o grupos de poder que lo que menos quieren es que se consolide el SEA y les signifique poner en riesgo el manto de impunidad en el que se escudan para mantener derroches, canonjías y corruptelas.

Por eso, la mejor prueba de voluntad política que pudieran realizar los integrantes del Comité Coordinador del SEA es atender el llamado que les hizo ayer el Observatorio, respaldado por muchos liderazgos de la comunidad jalisciense, para responder a varios cuestionamientos en una conversación pública el 5 de noviembre en la Casa Clavigero, de las 10:00 a las 11:30 horas.

Muchos de los cuestionamientos planteados ayer en un desplegado público ya se habían hecho notar en los informes del Observatorio, como el fracaso en dos ocasiones, por las disputas de poder, del proceso de selección de las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva, que encabeza Aimeé Figueroa.

¿Quién estuvo detrás y con qué intereses para cancelar de último momento y a puerta cerrada este proceso de selección que debe ser público y abierto? ¿Por qué no hay coordinación y seguimiento del SEA ante casos como el de las Villas Panamericanas, Secretaría de Salud, Ciudad Creativa Digital, Casa Jalisco en Chicago, la licitación del programa A Toda Máquina, y la Línea 3, entre otros casos? ¿Por qué no hay aún una Política Estatal Anticorrupción ni rendición de cuentas del presupuesto ejercido? ¿Por qué a tres meses de que se concluyeron las mesas de parlamento abierto para la reforma 2.0 del SEA no hay avances en su discusión en el Congreso?

Estas preguntas planteadas ayer por el Observatorio exigen respuestas claras y contundentes para mantener las esperanzas de que el SEA tiene la capacidad de corregir y retomar el rumbo.

jbarrera4r@gmail.com