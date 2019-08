Los panistas andan paseando este cuento entre ellos. Dicen que hace poco el gobernador pidió a su fiscal consignar a la brevedad un caso de corrupción o malos manejos en la pasada gestión. ¿Qué tal Casa Jalisco en Chicago? El mandatario estatal asintió.

La Fiscalía se puso a trabajar y revisó la baraja: este no, este tampoco, ¿qué tal Antonio Gloria, ex titular de Educación? Le dieron para adelante, pero sin avisarle al gobernador.

Casi se va de espaldas cuando el mandatario se enteró del procesado. Y cómo no, si la acusación contra el ex funcionario pende de un hilito delgado: una indicación verbal para comprar el inmueble.

¿Será que en este caso transcurrirá todo el sexenio y al final acabará sin pena ni gloria?

***

Por casualidades de la vida, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, anduvo de visita ayer en el Congreso. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que diputados de la Comisión de Vigilancia aprobaron sugerir al pleno del Legislativo que Zapopan solvente cargos en sus auditorías 2015 y 2016.

Cuando fue cuestionado, el alcalde fingió demencia y dijo que ni idea tenía de que el tema se tocaría en la comisión; justificó su presencia porque asistió a una firma de convenio.

Lemus argumentó que las millonarias observaciones a su administración fueron motivadas por una venganza del polémico ex auditor Alonso Godoy; no descartó proceder en contra del ex titular de la Auditoría estatal.

***

Por subirse al tren del populismo, a los diputados de Morena en el Congreso local les ganó la prisa y su flamante iniciativa de reducir presupuesto a los partidos para subsidiar la tarifa del Tren Ligero incluyó errores como no tener actualizadas las fórmulas vigentes con las que se calculan las prerrogativas.

Los morenistas no se acordaron de que con la reforma #SinVotoNoHayDinero en años electorales se considera la votación que alcanzó el partido y no el total de padrón electoral.

Afirmaron que la pifia fue sólo en la presentación y se corregirá en la iniciativa. Ni cómo ayudarlos.