Sin herederos

La Escudería Telmex vibra y vive por generar campañas a largo plazo en el deporte motor. Es parte de su razón de ser, brindar a talento joven las oportunidades necesarias para escalar la imposible montaña que el automovilismo actual representa para los pilotos.

La Escudería apostó agresivamente para llevar a un piloto mexicano a la máxima categoría y creo que los resultados de Sergio Pérez y su increíble penetración al mercado del deporte motor cubren con creces las inversiones por parte de Carlos Slim. Sin embargo, después del decepcionante desempeño de Esteban Gutiérrez en sus dos temporadas compitiendo en la cima del automovilismo, se redujeron las oportunidades para la arriesgada plataforma.

Sergio Pérez puede ser que en este momento no dependa de los fondos del magnate mexicano para permanecer en el circuito, sus buenos resultados y confiabilidad lo hacen uno de los pilotos con más méritos dentro del circuito sin haber gozado una temporada completa con herramientas suficientes.

Carlos Slim y el equipo responsable de su escudería han apostado mucho por el futuro del piloto brasileño Pietro Fittipaldi. El nieto del campeón del mundo cumplía con los deseos de Carlos Slim y Jimmy Morales, pero no podemos ignorar que para la empresa controlada por el mexicano el mercado brasileño es más grande que el mexicano.

Pietro sufrió un accidente lamentable ayer mientras se llevaba a cabo la clasificación de su categoría en el Campeonato Mundial de Resistencia. El daño sostenido por el piloto no lo sabremos con claridad hasta mañana, pero sin opciones para el aparato deportivo de Telmex, Telcel y Claro, creo que son más las dudas sobre quién podría tomar el codiciado asiento.

Mis palabras pueden interpretarse como desvergonzadas, sabemos que la condición de Fittipaldi es estable y que su vida no corre peligro. La pregunta es el por qué después de haber demostrado talento en las categorías inferiores se pone en riesgo el futuro de un piloto de 21 años. Nuestro deporte es cruel y como ex piloto estoy convencido que uno consciente de su entorno no cede alguna oportunidad de competir.

Creo que la Escudería, ejemplo a nivel mundial por su apoyo a la juventud, debió de haber tomado mejores decisiones y limitado la exposición de su piloto estrella en seriales con riesgos diferentes al de la Fórmula Uno.

Si Sergio Pérez no logra retener su lugar en el máximo circuito, no veo en el roster de Escudería Telmex quien pueda venir a representar su marca o a nuestro país.

