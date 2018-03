Sí podrá haber debates entre los candidatos

La necedad y arbitrariedad que había decretado el INE, de no permitir debates entre candidatos a la presidencia, ni siquiera la asistencia de más de un candidato a una reunión, la acaba de anular un magistrado de la Suprema Corte, evitando la limitación insensata ordenada por el INE sin autoridad, que limitaba la libertad de expresión que afirma que está permitido en todo el país según la Constitución.

Además, esta petición de que no hubiera debates fue de Morena con su “amoroso” líder, que le hizo al INE y el INE apoyó la petición de Morena, fallando a la imparcialidad que debería tener, al apoyar a un solo partido.

Por otra parte, a los brillantes consejeros del INE se les cerró el cerebro y no piensan que mientras más exposición haya de los candidatos entre sí y respondan a preguntas mutuas, van a demostrar su capacidad y sus planes para ver cuál es su visión para manejar al país; ahí mostrarían su populismo y demagogia, así como su eficiencia y visión realmente política y profesional para ser un buen Presidente de la República.

Un ejemplo muy claro es la renuencia que tiene Andrés López a los debates, porque en primer lugar no sabe expresarse y cuando lo hace expone puros conceptos populistas y demagogos y no le conviene poner en evidencia su capacidad, su verdadera esencia y sus alcances en caso de llegar a la Presidencia, o como dijo Mario Vargas Llosa: si llegara Andrés López a la Presidencia, México caería en una democracia populista y demagoga y retrocedería en su desarrollo.

Ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade tienen problema para aceptar los debates; al contrario, ellos están totalmente dispuestos. De los candidatos independientes no vamos a perder el tiempo, aunque tuvieran capacidad o no de involucrarse en este tema, porque de todas maneras hagan lo que hagan no tienen la menor opción de poder llegar a la Presidencia.

Analizando y reflexionando en los comentarios de Vargas Llosa y las declaraciones que ha hecho al pueblo Andrés López, diciendo que va a cancelar el nuevo aeropuerto y va a ampliar las pistas de Santa Lucía, que los Pinos ya no va a ser la casa del Presidente, que va a ser casa para el pueblo, que México debe ser parte de la Revolución Bolivariana; seguro se inspira en el éxito terrible que tiene Venezuela, donde están muertos de hambre nadando en una tremenda dictadura populista.

Bueno, cuando menos se pusieron las cosas en orden con relación al insensato reglamento que había pronunciado ilegalmente el INE; ahora sí puede haber debates y también reuniones en las que asistan más de un candidato, ya que pusieron en su lugar al INE y sus equivocaciones.

