Si no es plural, democrática y participativa, fracasará Alianza por Jalisco

Se ha sabido a través de comentarios en medios de comunicación, así como en información emitida por conducto de las redes digitales de intercambio de información publicada por las propias dirigencias estatales de los tres partidos que conforman a nivel nacional el Frente Amplio por México (FAM) PAN, PRI, PRD, que el día de mañana se habrá de realizar en un acto protocolario la entrega del documento formal al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) en relación con la coalición, que aunque no hay claridad ni sobre su nombre formal, se le reconoce como “Va por Jalisco”, la cual tiene por objeto tener un candidato de dicha alianza al Gobierno de Jalisco, y ya se conoce será parcial, sin saberse aún en cuáles municipios no habrá tal alianza, y si en todos los distritos habrá, aunque hay la presunción que sí será en todos los distritos; lo deseable es que hubiera sido total.

Se ha dicho que hay una exigencia de la sociedad civil jalisciense en el sentido de que como aconteció y hubo jactancia amplia en el esquema nacional en cuanto al proceso para elegir a quien es hoy la responsable de la integración del Frente Amplio por México, virtual candidata presidencial, la senadora Xóchitl Gálvez, que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, que se dice son reconocidas por su presencia en el centro del país.

La misma senadora Gálvez Ruiz se dice y se afirma por los partidos que no tiene militancia partidaria alguna por más que su trayectoria en el servicio público tanto en cargos de elección como de designación han sido a través del impulso creado por el Partido Acción Nacional, pero aparentemente en calidad de ciudadana y esto le ha dado al proceso un impulso importante del cual, insisto, se ha jactado y lo han presumido como un soporte fundamental para generar la credibilidad entre la ciudadanía a favor del voto de la coalición que llevará por nombre Frente Amplio por México y quizá también a quienes sean sus candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en las próximas legislaturas.

Y es el caso que las organizaciones de la sociedad civil de Jalisco que tienen presencia y lo han demostrado por su trabajo y por su tarea, realizan recurrentemente la petición en el sentido de ser consideradas tanto para la confección como la construcción y la obtención de espacios para competir en la búsqueda de posiciones para poderlas ganar en las urnas y representar y/o ser la voz de la ciudadanía arropados por los partidos como los únicos vehículos para llevar a los cargos a las personas, considerando que como se ha dicho y se ha afirmado y se ha consentido, tanto por Xóchitl Gálvez como por los dirigentes nacionales de los partidos, es ahora imperativo que la sociedad se vincule, se politice, y el que los partidos se procuren ciudadanizar, es decir, es tiempo de más politización para los ciudadanos y de más ciudadanización para los partidos.

Pero es el caso que en Jalisco no se aprecia que vaya a suceder lo mismo; no hay visos hasta ahora, -esperemos equivocarnos y que mañana nos den la sorpresa positiva-, que la conformación de la coalición, y sus bases, y las convocatorias correspondientes haya esa apertura planteada y comprometida dado que en las ocasiones en que se han presentado eventos para presentar la carta de intención a finales de agosto y lo que habrá el día de mañana no han sido llamados a participar ni siquiera en calidad de invitados, las organizaciones sociales que son bastantes y que han dado muestras de su activismo positivo en favor de la politización social y en favor de las causas que enarbolan los partidos que conforman el frente amplio por México y su hoy coordinadora Xóchitl Gálvez.

Hay que decir que en los hechos el único partido que tiene una convocatoria en la cual establece un porcentaje para los ciudadanos es el partido Movimiento Ciudadano cuya convocatoria está allá en curso y habrá que ver que resulta.

Como ya se ha manifestado con anterioridad, el objetivo fundamental de la sociedad que ama a Jalisco es impedir que Morena y sus aliados lleguen a desgobernar y a destruir la patria chica.

Cabe recordar que Jalisco es el cuarto padrón electoral del país por su dimensión numérica y con un potencial de hasta dos millones de votos para aportar a un aspirante presidencial por una alianza de partidos progresistas con la sociedad, y debe ser considerada por los partidos nacionales coaligados en oposición a Morena como una Entidad prioritaria, tanto por su potencial de aportación de votos a la causa nacional, como por ser ganable, y no etiquetársele como un territorio del que solo puedan obtenerse plurinominales y se designen candidatos basando decisiones en cuanto a métodos y criterios de género con visión de entidad no prioritaria y se acomode como convenga a los intereses políticos nacionales o de otros Estados considerados errónea o convenencieramente más importantes.

Y es en este contexto que casi 60 organizaciones de la sociedad civil exigen que las decisiones políticas por y para Jalisco se determinen en Jalisco, en conjunto con los liderazgos partidistas y sociales locales.

Es obvio que para que haya precampañas debe haber precandidatos que compitan por una candidatura, emergiendo de una convocatoria que asegure claridad, transparencia, legalidad, imparcialidad, equidad, así como la apertura a la participación de la sociedad, la que es urgente por la cercanía de los plazos por vencer.

Resulta pues deseable y exigible, que tal como lo vinieron a manifestar aquí, ante la sociedad civil de Jalisco, quienes fueron aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México, especialmente quien resultó electa para ese encargo, además de los dirigentes nacionales de los partidos del FAM, impulsen en las Entidades federativas que tienen elecciones concurrentes a la federal, un proceso de selección de candidatos abierto, en condiciones similares al que permitió seleccionar a la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, y que próximamente será la candidata de la coalición formada por los partidos que la integran, la senadora Xóchitl Gálvez.

