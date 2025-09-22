Sensei rojinegro

Partido pendiente Jornada 1º

Chivas y Tigres empatan a cero goles, en el partido pospuesto de la jornada uno, los de casa tenía la mesa servida con un penal a favor y lo fallaron, después de casi 2 horas de suspensión por protocolo de lluvia y tormenta, el público siguió en el estadio, la cancha del Akron demostró que su sistema de drenaje es excelente.

Resultados Jornada 9º

Necaxa le gana al Puebla 1 – 0 con un autogol. En feria de goles y volteretas Cruz Azul le gana 3 – 2 a Bravos de Juárez. Xolos de Tijuana masacra al León goleándolo 5 – 0 en la frontera. Atlas va a Mazatlán otra vez un partido sufrido con un defensa, que no defiende un penal no marcado al rojinegro y logra empatar en los suspiros del partido, Atlas no camina y da pena. Pachuca increíblemente cae 2 – 0 contra el Querétaro.

Pumas y Tigres se reparten puntos al empatar a 1 gol. En tres minutos Toluca finiquito su partido contra las Chivas, los Diablos ganan 3 – 0 a una Chivas que ahora dan otra cara, Tala Rangel regalo 2 goles, e insisten jugar con 10 cuando alinea el Chicharito. Monterrey y América empatan a 2 goles, los rayados llevaban una ventaja de 2-0 y las Águilas los alcanzaron. San Luis se apersono en la La Laguna y masacra al Santos 4 – 1.

Para llorar

Es una tristeza la realidad de nuestros equipos Tapatíos, Cocca llego al Rojinegro y era de esperarse no había material y poco ha podido hacer, si no sale pronto la venta del Atlas, habrá que sacudir al equipo y dejar ir a muchos bultos que no tienen interés de jugar en el equipo.

Con Chivas fueron flor de un día, le ganaron al América y ahí se quedaron el empate con Tigres después de un receso de 2 horas les dio un punto, pero la goleada del Toluca los puso en su realidad.

Para ambos equipos el campeonato ya se les fue, a mi forma de pensar ya deben pensar en el próximo campeonato.

Los próximos 5 juegos

Al Atlas le quedan: Tigres de visita 24 de Septiembre, Recibe Necaxa 27 de Septiembre, y vuelve a recibir a Bravos 3 de Octubre, Visita a San Luis 17 de Octubre, Recibe al León 22 de Octubre.

Chivas: recibe a Necaxa 23 de Septiembre, va a Puebla 26 de Septiembre, Visita a Pumas 5 de Octubre, Recibe a Mazatlán 18 de Octubre, Visita a Querétaro 22 de Octubre.

Jornada 10 Liga MX

Martes 23 de Septiembre

Puebla vs Pachuca 7.00 pm, Chivas vs Necaxa 7.07 pm, Bravos vs Pumas 9.00 pm, León vs Mazatlán 9.05 pm.

Miércoles 24 de Septiembre

Cruz Azul vs Querétaro 6.00 pm, Tigres vs Atlas 7.00 pm, Toluca vs Monterrey 8.05 pm, San Luis vs América 9.00 pm, Santos vs Xolos 9.00 pm.

Jornada 11 Liga MX

Viernes 26 de Septiembre

Bravos vs León 7.00 pm, Puebla vs Chivas 9.00 pm.

Sábado 27 de Septiembre

Pachuca vs San Luis 5.00 pm, Atlas vs Necaxa 5.00 pm, Monterrey vs Santos 7.00 pm, Toluca vs Mazatlán 7.00 pm, América vs Pumas 9.05 pm.

Domingo 28 de Septiembre

Querétaro vs Tigres 5.00 pm, Xolos vs Cruz Azul 9.05 pm.

Mundial Sub 20 en Chile

Inicia este mundial en Chile con 24 equipos, el seleccionado Mexicano va con jugadores experimentados que ya participan en la 1ª división, resaltando Gilberto Mora de Xolos y Elías Montiel del Pachuca.

Los juegos de la Selección Mexicana serán transmitidos por: Canal 5, Canal 9 y TUDN.

Grupos

• Grupo “A” : Chile, Nva Zelanda, Japón y Egipto

• Grupo “B”: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá.

• Grupo “C”: Brasil, México, Marruecos y España.

• Grupo “D”: Italia, Australia, Cuba, Argentina.

• Grupo “E”: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica.

• Grupo “F”: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria.

1ª Jornada

Sábado 27 de Septiembre

Corea del Sur vs Ucrania 2.00 pm, Japón vs Egipto 2.00 pm, Paraguay vs Panamá 5.00 pm, Chile vs Nva Zelanda 5.00 pm.

Domingo 28 de Septiembre

Italia vs Australia 2.00 pm, España vs Marruecos 2.00 pm, Brasil vs México 5.00 pm. Cuba vs Argentina 5.00 pm.

Otros Invitados al Mundial 2026

Jordania

Otra de las Selecciones ya con Boleto al Mundial, es Jordania. Conocida como Al-Nashama, es el equipo nacional de Jordania y está controlado por la Federación de Fútbol de Jordania se fundó en el año de 1949 y ocupa el lugar No 62 en el ranking de FIFA.

La liga de Futbol de Jordania se disputa desde 1944, El Al-Faisaly de Amán ha sido históricamente el club que ha dominado la liga nacional, consiguiendo la cantidad de 35 títulos nacionales.

Participan 12 equipos, y su temporada comienza en agosto y termina en mayo del siguiente año. El equipo campeón clasifica para disputar la siguiente edición de la Copa AFC. Los dos últimos clasificados descienden a la Segunda división. Sus equipos son: Al-Ahli Amman, Al-Salt SC, Al Faisaly, Al-Hussein Irbid, Al-Jali, Al-Ramtha Sports Club, Al-Wehdat Sport Club, Ma'an FC, Mugayyir as-Sirhan, Sahab SC, Shabab Al-Aqaba Club, Shabab Al-Ordon Club.

El mundial 2026 será su primera participación, desde el mundial de México 1986 participo en las eliminatorias, pero nunca logro calificar.

Sus principales compromisos internacionales son en la Copa Asiática de la AFC, desde el 2004 ha ido en ascenso llegando a cuartos de final, y cada vez escalando hasta lograr el sub campeonato en el 2023.

Irán

La Irán Pro-League (IPL), Liga Superior de Futbol de Irán, conocida actualmente como Copa del Golfo Pérsico. El sistema de competencia es muy similar a las competencias europeas. Los dos últimos equipos de cada temporada descienden a la Liga Azadegán que es el equivalente a una segunda división.

Los inicios del Futbol fueron en 1960 con un campeonato meramente regional. En 1972 se creó la Copa Persépolis donde participaban los equipos de todo el país.

Por la guerra entre Irán e Irak el futbol se volvió inexistente en la zona, por cerca de 10 años. Fue hasta el año de 1991 que se volvió a restablecer la liga. Ya en el 2001 se puso en marcha un estatus profesional en Irán.

La liga tiene 16 equipos que son; Aluminium Arak Football Club, Chadormalu Sports Club, Esteghlal Meli-Sanati Khuzestan Football Club, Club Cultural y Atlético Esteghlal, Esteghlal Teherán, Foolad Khuzestan Football Club, Gol Gohar Sirjan FC, Havadar SC, FC Kheybar Khorramabad, Malavan Bandar FC, Mes Rafsanjan FC, FC Nassaji Mazandaran, Persépolis FC, Sepahan FC, Shams Azar FC, Tractor Sazi FC, Zob Ahan FC.

La Selección de Irán que es oficialmente reconocida por la FIFA como: República Islámica de Irán, pertenece a la Confederación Asiática de Futbol.

La selección nacional iraní ha recibido varios apodos por parte de los aficionados y los medios de comunicación, El más utilizado es "Team Melli", que significa "El Equipo Nacional" en persa, otros apodos para el equipo incluyen "Estrellas Persas”, "Shiran e Irán" que significa "Los Leones Iraníes" o "Los Leones de Persia", "Shir Dilan", "Corazones de León" y "Príncipes de Persia”, para la Copa Mundial de la FIFA 2014 fue Honor de Persia, La mascota del equipo, "Yupa", es un guepardo.

Han participado en los siguientes mundiales: Argentina 1978 no paso de la primera ronda, Francia 1998 quedando en fase de Grupos, 2006 Alemania otra vez en fase de grupos quedo. En los siguientes tres mundiales participaron y no pasaron de la fase de grupos, en 2014 Brasil, 2018 Rusia y 2022 Qatar. Nuevamente estarán en un mundial en el 2026.

En la Copa Asiática desde 1968 ha sido un gran protagonista, obteniendo 3 Campeonatos.

Casos y cosas del futbol

Algunos equipos que tienen criaturas mitológicas en sus escudos

(Los Equipos enlistados, son los que están registrados ante la FIFA en todas las Divisiones de los Países Asociados)

• Centauros: Grakeu Sai Mai Utd (Tailandia), Julia Sagitaria (Italia), Kentavros Vrilission (Grecia)

• Dragones: FC Porto (Portugal), FC Den Bosch (Países Bajos), Hong Kong FC (Hong Kong), Nagaworld FC (Cambodia), Mito HollyHock (Japón), Al Wehda FC (Arabia Saudita), NewTown (País de Gales).

• Ave Fénix: CA Fénix (Uruguay), Yokohama FC (Japón), Retro FC (Brasil), Anorthosis FC (Chipre).

• Pegasos: Al-Zawraa (Iraq), Exeter City (Inglaterra), Pas Korinthos (Grecia), OVC ´85 (Países Bajos), Loudoun Unites (Estados Unidos).

• Grifo: Genoa CFC (Italia), Obolon Kiev (Ucrania), Tetran Vsechovice (Chequia), AC Perugia (Italia).

• Hipocampo: Newcastle Unites (Inglaterra), Marine AFC (Inglaterra).

• Kraken: Tacoma Defiance FC (Estados Unidos).

• Cila: AC Scillese (Italia).

• Shachihoko: Meijo University (Japón), Nagoya SC (Japón).

• Hidra de Lerna: Enosi Lerna FC (Grecia).

• Duende: FC Avenir Beggen (Luxemburgo).

• Leprechaun: Forest Killarney FC (Australia).

• Harpia: FK Urozhaynaya (Bielorrusia).

• Esfinge: Haras El Hodoud (Egipto), Real Celle San Vito (Italia).

• Garuda: FC Ulaanbaatar (Mongolia).

• Leviatán: FC Leviatán (México).

• Melusina: FC Barrese (Italia).

• Minotauro: Hurstville City Minotaurs (Australia).

• Lobisomem: FC Licántropos (México).

• Cerbero: Acherousia FC (Grecia).

• Unicornio: Amiens SC (Francia), ASKI Perg (Austria), Union SEEP (Francia), TSG Giengen (Alemania).

• Qilin: Muangthong Utd (Tailandia).

• Quimera: KF Himara (Albania).

• Quetzalcóatl: Cobijeros de Chiconcuac (México).

• Yatagarasu: JFA Japan (Japón).

• Yara: Yara Clube ( Brasil).

• Sirenas: Songkhla FC (Tailandia), Sirens FC (Malta),Hutnik Warasaw (Polonia), Stade Migoveen (Gabón), CD Pasajes (España),VV Makkun (Países Bajos), Croydon FC (Australia).

• Sátiro: ASD Broni (Italia).

• Botos Amazónico: RB do Note (Brasil), Atlético Marajo (Brasil).

• Singha: Phnom Penh Crown (Camboya).

• Troll: IK Gimletroll (Noruega).

• Pie Grande: Appalachian FC (Estados Unidos).

• Diabrete: Lincoln City (Inglaterra).

• Longma: Rayong FC (Tailandia).

Y que siga rodando, el balón.