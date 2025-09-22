Jordan Davis bloqueó un intento de gol de campo de Joshua Karty de los Rams en la última jugada del partido y lo devolvió 61 yardas para un touchdown para darle a Filadelfia una emocionante victoria de 33-26 sobre Los Ángeles.

Los Rams (2-1) lideraban 26-21 a mitad del último cuarto cuando Jalen Carter bloqueó el intento de 36 yardas de Karty, y luego Jalen Hurts llevó a los campeones del Super Bowl en una serie de 17 jugadas y 91 yardas para el touchdown que les dio la ventaja. Eso dejó 1:48 en el reloj para Matthew Stafford, quien llevó a los Rams a la posición para el intento de 44 yardas de Karty con tres segundos restantes.

Davis, en cambio, se abrió paso, bateó el balón, lo recogió y corrió hasta la zona de anotación y mantener el invicto de los Eagles.

Filadelfia pasó por una primera mitad apática y estaba detrás 26-7 en el tercer cuarto después del segundo pase de anotación de Stafford en el juego.

Los Eagles encontraron su ritmo y un poco de juego decisivo cuando Carter logró el primer bloqueo.

En la serie que les dio la ventaja, Hurts se sacudió su letargo y encontró receptores en gran medida ignorados durante los primeros dos y medio juegos de la campaña. Conectó con A.J. Brown para 25 yardas, DeVonta Smith para 10 y luego el gran pase: Brown se deshizo de un defensor para una ganancia de 23 yardas.

Hurts encontró a Smith para el TD de cuatro yardas que les dio la ventaja en cuarta y gol para completar la remontada de Filadelfia.

