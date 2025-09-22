Lunes, 22 de Septiembre 2025

Los Eagles logran una remontada de campeones

El equipo de Filadelfia supera un déficit de 19 puntos para seguir invictos

Jordan Davis (#90) bloqueó un gol de campo para sellar la remontada. AP

Jordan Davis bloqueó un intento de gol de campo de Joshua Karty de los Rams en la última jugada del partido y lo devolvió 61 yardas para un touchdown para darle a Filadelfia una emocionante victoria de 33-26 sobre Los Ángeles.

Los Rams (2-1) lideraban 26-21 a mitad del último cuarto cuando Jalen Carter bloqueó el intento de 36 yardas de Karty, y luego Jalen Hurts llevó a los campeones del Super Bowl en una serie de 17 jugadas y 91 yardas para el touchdown que les dio la ventaja. Eso dejó 1:48 en el reloj para Matthew Stafford, quien llevó a los Rams a la posición para el intento de 44 yardas de Karty con tres segundos restantes.

Davis, en cambio, se abrió paso, bateó el balón, lo recogió y corrió hasta la zona de anotación y mantener el invicto de los Eagles.

Filadelfia pasó por una primera mitad apática y estaba detrás 26-7 en el tercer cuarto después del segundo pase de anotación de Stafford en el juego.

Los Eagles encontraron su ritmo y un poco de juego decisivo cuando Carter logró el primer bloqueo. 

En la serie que les dio la ventaja, Hurts se sacudió su letargo y encontró receptores en gran medida ignorados durante los primeros dos y medio juegos de la campaña. Conectó con A.J. Brown para 25 yardas, DeVonta Smith para 10 y luego el gran pase: Brown se deshizo de un defensor para una ganancia de 23 yardas.

Hurts encontró a Smith para el TD de cuatro yardas que les dio la ventaja en cuarta y gol para completar la remontada de Filadelfia.

