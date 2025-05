Sensei Rojinegro

Final Liga MX

Juego de Ida: Un juego insípido, buscaron ambos él no perder, pifias arbitrales que pudieron cambiar el rumbo del partido, ahora todo se resolverá en la vuelta.

Juego de Vuelta la Gran Final: Toluca de la mano del Turco Mohamed supo manejar el partido, que fue un juego muy cerrado, no fue hasta el segundo tiempo cuando el cuadro Toluqueño definió el partido, ganándolo 2 – 0 y dejando al América con las ganas del Tetra, bien merecido para el cuadro del Estado de México que fue el super líder y culmino un gran torneo de la mano de Alexis Vega.

Final de la Liga de Expansión

La Jaiba Brava vino a defender su ventaja a ultranza y en los últimos minutos de la compensación, los Leones Negros le empatan el global, el juego se vuelve muy ríspido y cerrado, que se tienen que ir hasta los tiros penales, donde la Universidad de Guadalajara se proclama Campeón de la Liga de Ascenso, Felicidades a los Leones Negros por este título, aunque no puedan subir a la Liga MX.

Premio en Metálico a los Finalistas de la Liga MX

Independientemente del Trofeo que acredita al Campeón y obvio el reconocimiento que se lleva el Toluca , Hay un premio económico que, aunque la Liga Mx no ha querido confirmar la cantidad que será otorgada al Campeón será la nada despreciable suma de 4 Millones de Dólares, que más o menos son 80 millones de pesos.

Para el Sub Campeón América. también hay un premio en metálico, que será 2 Millones de dólares que en pesos mexicanos más o menos 40 millones de pesos, es obvio que esta cantidad es menor de la que se lleva el campeón, pero sigue siendo una ayuda para el equipo perdedor.

Toluca Campeón

Con este Campeonato el Club Deportivo Toluca lleva un total de:

11 Títulos de Liga

2 Copas México

4 Campeón de Campeones

1 Campeón de la 2da División

1 Campeón de Campeones 2da División

2 Liga de Campeones de la Concacaf

A que no sabías: Los sobrenombres del Toluca

Diablos Rojos: Fue con el apodo que ascendió a la 1ª División.

Fue con el apodo que ascendió a la 1ª División. Choriceros: En referencia a la producción de ese embutido en la ciudad.

En referencia a la producción de ese embutido en la ciudad. La Perra Brava: En alusión a su famosa Porra.

En alusión a su famosa Porra. Escarlatas: Por el color de su uniforme.

Otros Campeones

América 16 Títulos

Guadalajara 12 Títulos

Toluca 11 Títulos

Cruz Azul 9 Títulos

León 8 Títulos

Tigres 8 Títulos

Pumas 7 Títulos

Pachuca 7 Títulos

Santos 6 Títulos

Monterrey 5 Títulos

Atlas 3 Títulos

Atlante 3 Títulos

Necaxa 3 Títulos

Puebla 2 Títulos

Zacatepec 2 Títulos

Veracruz 2 Títulos

Oro, Monarcas Morelia, Tecos, España F.C., Club Marte, Tampico, Tijuana. Todos con 1 Título.

Final de La Champions League

Este Sábado 31 de Mayo, será la gran Final entre PSG vs Milán, ambos equipos llegaron a esta instancia dejando a grandes equipos en el camino. El partido se jugará en el Allianz Arena de Múnich, Alemania. A la 1.00 pm.

América vs LAFC

Este sábado 31 de Mayo en la ciudad de Los Ángeles a las 7.30 pm, estarán buscando el lugar que no pudo conseguir el Club León por razones ya conocidas para el Mundial de Clubes, el ganador va al Grupo "D".

Noticias de los Equipos Tapatíos

El tiempo pasó y los dos equipos locales ya llegaron de sus vacaciones e iniciaron sus pre temporadas, como en los últimos años las noticias son escasas. Se rumoran salida de jugadores, pero no hay llegadas de momento de refuerzos. Por lo pronto ya tienen un Che Entrenador con la llegada de Gabriel Milito, que de seguro llegara con una pandilla de Argentinos a dirigir a las Chivas.

Con Atlas, también no hay nada en concreto se le dio salida a jugadores que realmente no tuvieron aporte y es mejor abrir espacios para gente de casa. Todavía tienen en la plantilla a jugadores extranjeros que la verdad solo han estado becados como: Manotas y Mateo García y otro que por su amistad con el anterior director llego y no hizo nada, hablo de Del Prete.

Eso si las flamantes directivas siguen con su maquinaria publicitando los nuevos abonos y las nuevas indumentarias, como siempre abusando sus fieles aficiones, hay que tener calma y sobre todo esperanza de que deveras lleguen verdaderos refuerzos para que se tenga un mejor torneo y no andar dando lastima.

Leyendas del Futbol Mexicano

Dos porteros de los rojinegros del Atlas que me toco ver jugar, ambos de muy buena calidad: Javier “el Gato” Vargas y Héctor Brambila.

Javier “el Gato” Vargas Rueda. Nacido en esta ciudad el 22 de noviembre de 1941. Defendió la portería del Atlas de 1962 a 1972, para después pasar al Deportivo Toluca del 1972 – 1973, pasaría posteriormente a Club San Luis del año 1973 – 1974, y regresar a la ciudad de Guadalajara para enrolarse otra vez en el Club Atlas en el año 74 – 75, se retiraría en el Club Social y Deportivo Jalisco jugando el campeonato 1975 – 1976.

Su paso por la selección nacional fue en el año 1966 en el mundial de Inglaterra, donde no tuvo participación, siendo el tercer portero detrás de las leyendas; Antonio Carbajal e Ignacio Calderón. En 1967 fue el portero de la selección en los juegos Panamericanos donde se ganó la medalla de oro. En las olimpiadas de México 1968 también fue parte del equipo seleccionado Mexicano jugando dos juegos del certamen.

Títulos Nacionales

¿Campeón con Atlas F.C. en la Copa México 67 – 68.

Campeón en Segunda División con el Club Atlas en 71 – 72.

Títulos Internacionales

Campeón de Naciones de la Concacaf en 1965, jugado en Guatemala.

Campeón de los Juegos Panamericanos en 1967, Jugado en Canadá.

Héctor Brambila Quintero

Nació en la Perla Tapatía en el año de 1950, para ser precisos un 8 de julio. Surgió de la Fuerzas Básicas del Club Atlas F.C.

Su debut fue en la cancha del Deportivo Toluca el 24 de agosto de 1969, substituyendo a Javier “Gato” Vargas, fue un encuentro memorable para Héctor ya que el equipo Rojinegro gano 2 – 1 y fue su actuación tan reconocida, que los aficionados del cuadro choricero lo despidieron con aplausos y porras.

Para el año 70 – 71 le toca descender a la 2da división, jugando tres memorables juegos en contra del Club Pachuca, definiéndose en tercer partido en León, ya que los anteriores en Guadalajara y Pachuca habían terminado empatados. Su entrenador era Arpad Fekete.

Para el regreso a la 1ª División, Brambila se mantiene bajo la portería del equipo Atlas, reforzarían al equipo con la llegada de dos brasileños: Abel Veronico y Amaury Da Silva y un memorable jugador en la defensa el uruguayo; Julián Bonifacino. Complementaban el equipo: Ricardo Chavarín, Bernardino García, Pepe Delgado, José Luis Herrera, José de Jesús Aceves, que por lo vistoso de su futbol se le conoció al equipo como “ Los Amigos del Balón”.

Héctor Brambila participó en el Club Atlas de 1969 a 1977, al Club León de 1977 – 1984 y en la Universidad de Guadalajara 1984 – 1989.

Selección Nacional

Su primer llamado fue en 1971, pero no fue hasta 1973 que jugando contra Argentina en el Estadio Azteca que con Brambila en la portería el equipo Mexicano gana 2 – 0. En que la prensa llamó "La noche memorable de la selección mexicana".

Siempre demostrando temple y seguridad en la portería, por lo que el entrenador Javier de la Torre lo lleva al premundial de Haití 1973, previo a la Copa Mundial de Fútbol de 1974, como tercer portero, detrás de Ignacio Calderón y Rafael Puente. Jugó 3 partidos de 5 en aquella eliminatoria.

Y que siga, rodando el balón.