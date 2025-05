Pasó años muy oscuros, llegó a ser el jugador más criticado en el futbol mexicano y tocó fondo para poder renacer. Alexis Vega no solo se proclamó campeón con Toluca, sino que también se convirtió en el MVP del Clausura 2025 al ser el futbolista más productivo del torneo.

“Regresé a casa con un objetivo y lo cumplí. Toluca me da la oportunidad de levantar mi primera liga, un equipo que me brindó todo desde un principio, es el equipo de mis amores y levantar el título como capitán fue algo impresionante. Quería tocar la gloria y hoy fue el día”.

“Cerré una bonita etapa que era conseguir mi primer trofeo, después si viene la oportunidad de jugar en Europa obviamente será bienvenida. Ahora me toca pensar en festejar porque no hubiera conseguido nada si no fuera por mis compañeros y el cuerpo técnico que me brindó la confianza. Tenía que cerrar con broche de oro el temporadón que había hecho. Por ahí voy a festejar 3, 4 o 5 días sin dormir y después voy a pensar en la Selección y regresando por el bicampeonato”, manifestó Alexis.

Vega recordó que, cuando aún pertenecía a las fuerzas básicas de Toluca, hubo ocasiones en las que no tenía para transportarse y la misma gente de la institución le brindó su apoyo, por lo que está profundamente agradecido y buscará un segundo campeonato con los escarlatas.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento, de gratitud a este club. Cuando estaba en básicas, a veces no tenía para irme en taxi para los entrenamientos y aquí los de las oficinas me invitaban a que les pitara los partidos y me daban 200 pesos. Muy contento de poder estar festejando, se lo merecía el patrón. Yo creo que después de 15 años era lo que más buscaba. Después, todos nosotros, las familias, la gente que está cada 15 días apoyándonos, y bueno, quiero otra copa”, aseguró Vega.

SV